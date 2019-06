PCI Express 6.0 w 2021 roku

Specyfikacja PCI 4.0 dopiero zaczyna się rozpowszechniać, ale PCI SIG już podaje, jak będzie wyglądać 6.0.

Czas idzie do przodu - standardy PCI Express również. PCI Express 6.0 powinno osiągać szybkość transferu danych wynoszącą 256 GBps. Powinniśmy z niego korzystać już w 2021 roku - tak zapowiada PCI SIG, czyli konsorcjum zajmujące się wyznaczaniem standardów. A ledwie miesiąc temu, na targach Computex 2019, AMD z dumą ogłosiło, że Ryzen 3800X i chipsety X750 będą pierwszymi podzespołami z obsługą PCI Express 4.0 oraz transferem 64 GBps. Wciąż większość maszyn używa PCI 3.0 - które ma transfer 32 GBps.

Kilka dni przed ogłoszeniem PCI 6.0, konsorcjum opublikowało standard PCI Express 5.0, w którym możemy oczekiwać szybkości rzędu 128 GBps. Ale... kompletnie nie wiadomo, kiedy pojawią się wspierające go urządzenia. Najszybciej 2020, a rok później ma wejść kolejny. Czy są jakiekolwiek szanse, że to się uda? Teoretycznie można opracować nawet PCI 20.0, ale producenci muszą zaimplementować nowe technologie, na co potrzeba czasu. PCI SIG próbuje dorównać "Prawu Moora dla procesorów" - podwajać szybkość przepustowości co trzy lata, aby dopasować się do możliwości nowych procesorów. Jednak zauważmy - PCI Express 3.0 weszło w 2010, a PCI Express 4.0 opublikowano po raz pierwszy pod koniec 2017. 2020 to połowa tego czasu, więc idąc tym wzorem, pomiędzy 5.0 a 6.0 powinno być 1,5 roku różnicy. A potem... Cóż, tego nie wie nikt.

PCI Express 6.0 posiada kompatybilność wsteczną z poprzednimi specyfikacjami. Dlatego z interfejsu będą mogły skorzystać starsze podzespoły.