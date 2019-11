PCIe 5.0 zademonstowane w Chinach

W styczniu pisaliśmy o pojawieniu się pierwszych propozycji specyfikacji PCIe 5.0, w maju doczekała się ona oficjalnej publikacji, a dzisiaj możemy zaprezentować pierwszy w historii, chiński kontroler tego interfejsu - HC9001.

Informację o tym podaje chiński serwis IThome. Według jego informacji, Jiangsu Huacun Electronic Technology zaprezentowało kontroler podczas tegorocznego Nantong New Generation Information Technology Expo. Podczas demonstracji praktycznej kontroler wypadł doskonale, co nastraja optymistycznie - a do masowej produkcji ma trafić do końca 2020 roku. Ale... warto przypomnieć, że dopiero w tym roku na rynku zaczęły pokazywać się komputery z obsługą PCIe 4.0. Są jednak póki co ograniczone do procesorów AMD Ryzen, linii Ryzen Threadripper HEDT oraz procesów serwerowych Epyc. Intel musi dopiero przystosować się do takiego interfejsu. Tu warto zrobić małe porównanie:

PCIe 3.0 (weszło w roku 2010) to szybkość 32 GB/s

PCIe 4.0 (rok 2017) to szybkość 64 GB/s

PCIe 5.0 (rok 2019) to szybkości 128 GB/s

PCIe 6.0 (prawdopodobnie 2021) - 256 GB/s

O kontrolerze HC9001 PCIe 5.0 jak na razie niewiele wiemy, poza tym, że powstał w procesie 12 nm i stworzyły go wspólnie Jiangsu Huacun Electronic Technology oraz Narodowy Chiński Instytut Badawczy (China National Research Institute). Jak łatwo wynika z powyższego zestawienia, dubluje on szybkość transferu danych, korzystając z 16 kanałów, jednak chwilowo nie znajdzie zastosowania na rynku konsumenckim - ze względu na cenę oraz fakt, że zdecydowana większość dysków SSD na rynku nie obsługuje nawet PCIe 4.0. Po co zatem PCIe 5.0? Odpowiedź jest prosta - do cloud computingu, zastosowań w big data, SI oraz dla branży 5G. Nieoficjalny plan Intela pokazuje, że producent chce zaadoptować standard PCIe 5.0 dla procesorów klasy enterprise - Sapphire Rapids, które ujrzą światło dzienne dopiero w 2021 roku.

Tak więc - za kilka lat będziemy mogli cieszyć się PCIe 5.0, póki co dla przeciętnego użytkownika szczytem pozostaje PCIe 4.0.