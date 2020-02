PCIe 6.0 - nowy standard połączenia trafi na rynek w 2021 roku

PCIe 6.0 to kolejna generacja łączy przeznaczonych dla podzespołów płyt głównych. Wiemy, że pojawi się w 2021 roku, a jak usprawni działanie desktopów i laptopów?

AMD wprowadziło standard PCIe 4.0 w serii swoich najnowszych produktów, w tym procesorach Ryzen 3000 oraz kartach graficznych, ale Intel zatrzymał się na PCIe 3.0 - zrezygnował z planów obsługi łącza przez procesory Comet Lake. Tymczasem PCI-SIG, czyli organizacja zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem standardów PCI, jest już daleko przed nimi - w weekend ogłosiła pierwszy zarys specyfikacji PCIe 6.0. Co jest najważniejszą informacją - pozwala on na aż ośmiokrotnie większą przepustowość, niż PCIe 3.0! Chociaż na razie nie widzieliśmy jeszcze produktów obsługujących PCIe 5.0, szósta wersja ma pojawić się już w przyszłym roku. Zwiększenie przepustowości nie jest niczym nowym - każda generacja podwaja ją w stosunku do poprzednika. I tak PCIe 3.0 ma 8GTps, PCIe 4.0 - 16 GTps, a PCIe 5.0 - 32 GTps. Jak łatwo wyliczyć, nadchodzący standard to 64 GTps.

Zwiększanie przepustowości PICe. Źródło: PCI-SIG

Jakie korzyści przynosi to dla użytkowników? Przede wszystkim szybszą i wydajniejszą współpracę wszystkich podzespołów, co przekłada się na jakość działania komputerów i laptopów. Z możliwości dawanych przez PCIe 6.0 skorzystają przede wszystkim systemy machine learning oraz używające Sztucznej Inteligencji. To właśnie centra danych, serwery oraz stacje robocze będą używać nowego łącza PCI jako pierwsze. Dlatego na rynku konsumenckim zobaczymy go najszybciej w 2022 roku, choć bardziej prawdopodobna data to 2023, a nawet 2024.

Więcej na temat nowego standardu dowiemy się ze specjalnej konferencji PCI-SIG podczas Developers Conference (3-4 czerwca 2020).

Źródło: TomsHardware