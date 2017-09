PCWorld 10/2017 w sprzedaży - monitory dla graczy, backup i Linux dla ceniących prywatność

Do sprzedaży trafił nowy numer magazynu "PCWorld". W wydaniu 10/2017 publikujemy m.in. test monitorów dla graczy z płaskimi i zakrzywionymi matrycami; analizujemy, gdzie leży kres krzemowej technologii i czy mamy materiały, które będą go w stanie zastąpić. Przyglądamy się też najnowszym trendom z rynku kart graficznych i opisujemy najlepsze aplikacje do backupu danych. Do numeru dołączamy Tails 3.1 – dystrybucję Linuksa na bazie Debiana, wyposażoną w mechanizmy i dodatki do przeglądarek, które mają zagwarantować swobodne przemierzanie sieci bez pozostawiania w niej śladów swojej aktywności.

PCWorld 10/2017 - temat numeru

IFA, czyli odbywające się w Berlinie największe targi elektroniki użytkowej, pierwotnie były doskonałym miejscem do komunikacji biznesowej. Wraz ze wzrostem rangi wydarzenie zaczęło przyciągać setki dziennikarzy z całego świata. Przez kilka dni na przełomie sierpnia i września można było podziwiać niezliczone ilości premier sprzętowych, prezentacji produktów i wykładów prowadzonych przez sławy ze świata IT. Mieliśmy tam swojego wysłannika, który spisał obszerną relację z targów.

PCWorld 10/2017 - na płycie

Tails (The Amnesic Incognito Live System) to dystrybucja Linuksa, której podstawą stała się stabilna wersja Debiana. Tails powstał, by zapewnić użytkownikom swobodne odwiedzanie sieci. Jest rozprowadzana w postaci obrazu płyty (ISO), a po pobraniu należy zapisać ją na pendrive lub wypalić na płycie. Dystrybucja oferuje dodatki i mechanizmy zapewniające prywatność i anonimowość. Jej elementem jest najnowsza wersja przeglądarki Tor Browser, wyposażonej w dodatek blokujący działanie skryptów Java i stron niekorzystających z szyfrowanej komunikacji (HTTPS). Ponieważ Tails można przenosić, jest on do użytku w każdym miejscu – dom, praca, komputer w miejscu publicznym (biblioteka). Po zamknięciu Tails komputer jest restartowany, a wszystkie ślady działania dystrybucji są usuwane. Dystrybucja została zaprojektowana w taki sposób, aby nie używać dysku twardego – do gromadzenia niezbędnych do prawidłowego działania danych używa pamięci RAM. Oczywiście użytkownik może na własne życzenie zapisywać dane na dysku, pendrivie lub zewnętrznym dysku twardym.

PCWorld 10/2017 - okładka wydania

PCWorld 10/2017 - testy

Monitory gamingowe oferują szereg technologii pomocnych podczas wirtualnej rywalizacji, gdzie każdy ułamek sekundy może zdecydować o zwycięstwie. Dostępne dziś na rynku modele można podzielić na dwie kategorie: z płaskimi i z zakrzywionymi matrycami. W naszym teście przyjrzeliśmy się urządzeniom z obu grup. Do naszego laboratorium trafiły urządzenia Samsunga, iiyamy, BenQ, Asusa, Acera i AOC.

W poszukiwaniu najlepszego sprzętu dla MŚP przetestowaliśmy również wybrane modele NAS-ów czterozatokowych. Dobrze dobrane urządzenie to nie tylko praktyczny magazyn plików, ale również narzędzie ułatwiające pracę zdalną, dbające o bezpieczeństwo czy systematyzujące obieg danych.

PCWorld 10/2017 - trendy i technologie

Jak zwykle zachęcamy do lektury tekstów technologicznych, poświęconych wybranym zagadnieniom ze świata IT. W tym wydaniu zastanawiamy się m.in. nad przyszłością krzemu jako surowca do budowy kolejnych generacji procesorów. Przyczynkiem do naszej analizy jest premiera najnowszych procesorów Intel Core (8. generacja). To bowiem kolejna seria układów, którą gigant z Santa Clara produkuje w zasadniczo niezmienionym procesie technologicznym (14 nm). Czy nastał kres krzemowej technologii i czy mamy materiały, które będą go w stanie zastąpić?

W innym artykule przyglądamy się rynkowi kart graficznych. Chociaż odwieczna wojna w segmencie kart graficznych pomiędzy Nvidią i AMD trwa w najlepsze, a przewaga jest teraz po stronie kart GeForce, to niespodziewanie kopacze kryptowalut wywrócili ten rynek do góry nogami. Jeśli nie jesteś bitcoinowym górnikiem, a zwykłym użytkownikiem, który chce komfortowo pograć na swoim desktopie, oto co musisz wiedzieć o aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku kart graficznych do komputerów stacjonarnych.

PCWorld 10/2017 - porady

W dziale porad wydania 10/2017 znajdziecie m.in. artykuł, jak poznać, że komputer został przejęty przez cyberprzestępców lub zainfekowany wirusem. Współczesne złośliwe oprogramowanie potrafi bowiem całkiem zmyślnie ukrywać się przed narzędziami zabezpieczającymi, nieustannie mutując, by uniknąć wykrycia, lub blokując aplikacje antywirusowe. Często jednak możemy zaobserwować sygnały świadczące o tym, że komputer został skutecznie zaatakowany – w naszym tekście zebraliśmy 12 najbardziej typowych.

PCWorld 10/2017 - oprogramowanie

200 tysięcy zaszyfrowanych komputerów w 150 krajach to efekt pierwszej fali ataku ransomware WannaCry, które w maju br. siało spustoszenie na całym świecie. Eksperci pozostają zgodni co do jednego: dane można odzyskać wyłącznie poprzez przywrócenie ich z kopii zapasowej. Poznajcie najlepsze narzędzia do backupu i wybierzcie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

PCWorld 10/2017 - wybrane pozostałe tematy