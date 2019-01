PES 2020 - data premiery, cena, platformy i nowe elementy

Z powodu braku licencji, Pro Evolution Soccer zostało w tyle za swoim konkurentem - serią FIFA. Co może zmienić się w kolejnej edycji, czyli PES 2020? Oto najświeższe plotki, informacje i przecieki na ten temat.

Chociaż zarówno recenzenci, jak i sami gracze bardzo sobie chwalą gameplay Pro Evolution Soccer, strata licencji od UEFA była dla Konami dotkliwym ciosem - nie ma europejskich pucharów, Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Czy to się zmieni? Czego można spodziewać w kolejnej edycji futbolowej serii?

PES 2020 - data premiery

Każda nowa odsłona PES jest ogłaszana we wtorek. Tak było z zapowiedzią PES 2016 (15 września 2015), PES 2017 (13 września 2016), PES 2018 (12 września 2017) oraz PES 2019 (28 sierpnia 2018). Można zatem przyjąć, że o PES 2020 dowiemy się w któryś z wrześniowych wtorków lub w ostatni w sierpniu.

PES 2020 - platformy

PES 2020 na pewno ukaże się w wersjach na PS4, Xbox One i PC. Nie spodziewany się wersji na Nintendo Siwtch ani na PS3 czy Xbox 360.

PES 2020 - cena

Zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o tym, jaka będzie cena PES 2020, jednak biorąc pod uwagę, że od wielu miesięcy ceny gier nie uległy żadnym drastycznym zmianom, możemy spodziewać się podobnej, co w przypadku PES 2019.

PES 2020 - nowe elementy

Aktualnie Konami ma licencję na korzystanie z wizerunków kilku klubów, w tym Liverpoolu, Aresnalu Londyn, FC Barcelony, Dortmundu oraz Interu Mediolan. Brak jednak setek innych, a także licencji UEFA na tworzenie wirtualnych odpowiedników prawdziwych rozgrywek. Jednak przeciętnego gracza nie obchodzą problemy Konami - chce mieć prawdziwe kluby, zawodników i rozgrywki. Póki co Pro Evolution Soccer nie może mu tego zaoferować i przegrywa na tym polu z serią FIFA. Co prawda są możliwe wirtualne rozgrywki w portugalskiej Primera Liga, szkockiej Premiership czy holenderskiej Eridivisie, jednak to taka "nagroda pocieszenia". Najbardziej popularne są ligi: angielska, niemiecka, hiszpańska, włoska i francuska, a tych brak.

Gameplay PES 2019 stoi na wysokim poziomie - wprowadził sporo nowych umiejętności piłkarzy, interakcji pomiędzy graczami i sposobów kopnięć piłki. Przy większości porównań z FIFA przeważają głosy, że PES wygrywa i bardziej realistycznie oddaje warunki na boisku.

Wysokiej jakości oprawa graficzna to zasługa silnika Fox Engine - korzystają z niego ostatnie gry z serii Metal Gear Solid. Tutaj raczej zmian nie powinniśmy się spodziewać. Co natomiast chcieliby zmienić sami gracze? Przeglądając fora i strony poświęcane temu zagadnieniu, na pierwszy plan wysuwają się: ulepszenie serwerów oraz rozgrywek kooperacyjnych.

O wszelkich nowych informacjach na temat PES 2020 będziemy informować naszych czytelników na bieżąco, w miarę ich pojawiania się w sieci.