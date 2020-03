PES 2020 otrzyma za darmo dodatek Euro 2020, problem w tym, że turniej ostatecznie może się odbyć tylko wirtualnie

Przedstawiciele Konami poinformowali, że już w kwietniu posiadacze gry PES 2020 będą mogli rozegrać w pełni licencjowane mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Możliwe, że będzie to jedyna okazja do obejrzenia Euro 2020.

Już za nieco ponad miesiąc - 30 kwietnia, sympatycy Pro Evolution Soccer 2020 będą mogli pobrać ogromną aktualizację do swojej ulubionej symulacji piłki nożnej. Konami ujawniło właśnie, że 30 kwietnia do gry trafi aktualizacja z turniejem Euro 2020. W ramach tego darmowego rozszerzenia otrzymamy nie tylko nowy tryb rozgrywki, ale również: 55, w pełni licencjonowanych europejskich reprezentacji, dwa nowe stadiony (Wembely i Sankt Petersburg), oficjalną piłkę oraz puchar Euro 2020.

Z całą pewnością dzisiejsze ogłoszenie ucieszyło największych sympatyków footballu, może się bowiem okazać, że rywalizacja na wirtualnych boiskach w PES 2020 będzie jedyną okazją na cieszenie się z gry najlepszych europejskich reprezentacji, podczas Euro 2020. Wszystko oczywiście przez pandemię koronawirusa.

Nierówna walka z wirusem Covit-19 trwa. Doprowadził on już nie tylko do licznych ludzkich tragedii, ale także wstrząsnął światową gospodarką i wielce prawdopodobne, że wpłynie także na zmiany klimatu. Wśród licznych ofiar koronawirusa są również wydarzenia kulturowe i sportowe. W Europie nie gra już kilka czołowych lig piłkarskich, w tym włoska Serie A i hiszpańska Primera División. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się również zawieszenie rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Podobny los może spotkać także największy tegorocznych turniej - Euro 2020. Choć władze UEFA wciąż utrzymują, że turniej odbędzie się zgodnie z planem, to pogarszająca się sytuacja w Europie może sprawić, że Euro 2020 zostanie przesunięte o rok. Wówczas pozostaną nam już tylko rozgrywki w PESa 2020.

