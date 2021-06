PES 2022 - Konami zaprasza do testów nowej gry piłkarskiej

Konami zaprosiło posiadaczy konsol do wzięcia udziału w wydarzeniu New Football Game Online Performance Test. O co w tym wszystkim chodzi?

Posiadacze konsol PlayStation oraz Xbox aktualnej i poprzedniej generacji, zostali zaproszeni przez Konami do do wydarzenia o nazwie New Football Game Online Performance Test. Prawdopodobnie chodzi o grę PES 2022, ponieważ japończycy chcą sprawdzić jakość matchmakingu online oraz połączenia z serwerami. Twórcy podkreślają, że mechanika rozgrywki, balans, animacje i grafika są w fazie rozwoju, a ostateczne poprawki będą wprowadzone przed oficjalną premierą. Ograniczona jest także ilość drużyn do wybrania.

Konami nie mówi wprost, że chodzi o PES 2022, jednak sformułowania "nowe doświadczenie piłkarskie" oraz "przygotowanie się do premiery" mogą wskazywać właśnie na ten tytuł.

W celu przystąpienia do beta testów, wystarczy pobrać New Football Game Online Performance Test, który jest dostępny w sklepach poszczególnych platform. Co ważne, do działania oraz gry online nie jest wymagane posiadanie abonamentu PS Plus ani Xbox Live Gold. Testy potrwają do 8 lipca. Twórcy mają nadzieję, że gracze chętnie podzielą się wrażeniami oraz spostrzeżeniami z rozgrywki.

