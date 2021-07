PES 2022 - Konami zaprezentowało grę. Nadchodzi eFootball

Konami opublikowało nowy materiał związany z PES 2022, a właściwie eFootball. Tak będzie się teraz nazywała gra piłkarska tworzona przez Japończyków. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, tytuł będzie dostępny dla wszystkich w modelu free-2-play.

Zobacz trailer eFootball:

Gra będzie dostępna jeszcze w 2021 roku. Nie została ujawniona dokładna data premiery. Wiemy jednak, że eFootball zadebiutuje tej jesieni. Twórcy obiecują, że grafika, animacje i rozgrywka zapoczątkują nową erę gier piłkarskich.

Zobacz również:

Introducing #eFootball™, an all-new football simulation platform from the makers of PES.



Overhauled graphics, animations and gameplay signal a new era of virtual football. Free-to-play this Autumn.



▼Reveal Trailerhttps://t.co/hOTjXlfrcO



▼Detailshttps://t.co/HHSkl2gjGz