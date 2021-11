PES 2022 (eFootball) - data premiery, tryby gry, nowości. Sprawdź, co wiemy [12.11.2021]

Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat nadchodzącej gry od Konami - PES 2022 (eFootball).

PES 2022 będzie pierwszą grą z piłkarskiej serii Konami, która pojawi się na konsolach nowej generacji. Po rocznej przerwie, Japończycy zapowiadają rewolucję, która zaskoczy całą konkurencję. Konami postanowiło zmienić nazwę na eFootball. Gra będzie dostępna w modelu free-2-play. W tym artykule przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tej produkcji.

PES 2022 - data premiery

eFootball zadebiutuje na rynku 30 września. Początkowa zawartość nie będzie zbyt duża. Do dyspozycji otrzymamy tylko 9 drużyn i 6 stadionów. Chwilę po premierze będziemy mogli rozgrywać tylko mecze towarzyskie online i offline. Tej jesieni ma się jednak pojawić duża, bezpłatna aktualizacja.

Potwierdzone drużyny:

Arsenal

FC Barcelona

Bayern Monachium

Juventus

Manchester United

Corinthians Paulista

Flamengo

São Paulo

River Plate

Potwierdzone stadiony:

Allianz Stadium

Emirates Stadium

Camp Nou

Old Trafford

Allianz Arena

eFootball Stadium

[Aktualizacja 21.07.2021]

PES 2022, a właściwie eFootball, bo tak teraz będzie się nazywała gra, pojawi się na rynku jesienią tego roku. Produkcja będzie dostępna w modelu free-2-play. Początkowo w grze nie będzie mikropłatności. Pojawią się one w późniejszym czasie wraz z dodaniem nowych trybów.

PES 2022 - trailer i gameplay

PES 2022 nie doczekał się jeszcze zwiastuna. Możemy się go spodziewać 21 lipca, podczas oficjalnej zapowiedzi gry przez Konami.

Do tej pory w sieci pojawiło się sporo nagrań z beta testów. Zaznaczamy, że jest to gameplay z bardzo wczesnej fazy gry. Materiał pochodzi od użytkownika Airton Silva i przedstawia wersję gry na PlayStation 5.

Konami opublikowało oficjalny zwiastun produkcji:

PES 2022 - Konami zapowiada rewolucję

Konami przez cały czas stara się znaleźć sposób na to, aby wyprzedzić swojego największego konkurenta na polu gier piłkarskich. Do tej pory, mimo wielu wiernych fanów niezbyt się to Japończykom udawało. Teraz Konami zapowiada wielką rewolucję, która ma im pomóc wyjść na prowadzenie. Andy Robinson z serwisu VGC twierdzi, że PES 2022 będzie pierwszą, "prawdziwie darmową grą z cyklu". Wychodzi na to, że Konami będzie chciało postawić w 100 % na model free-to-play z mikropłatnościami. Doniesienia te nie zostały jeszcze potwierdzone przez Japończyków. Jeśli okażą się prawdziwe, będziemy mogli mówić o wielkiej rewolucji w serii Pro Evolution Soccer.

[Aktualizacja 21.07.2021]

Konami oficjalnie potwierdziło wcześniejsze doniesienia. eFootball będzie dostępny w modelu free-2-play. Gra pojawi się wyłącznie w dystrybucji cyfrowej.

PES 2022 - kwestie techniczne

fot. Konami

PES 2022 będzie pierwszą odsłoną w historii całej serii, która pojawi się na konsolach nowej generacji. W związku z tym Konami musiało zmienić podejście do tworzenia najnowszej części. PES 2022 zostanie opracowane w pełni w oparciu o silnik Unreal Engine. Lennard Bobzien, europejski menedżer marki PES w rozmowie z serwisem Eurogamer powiedział:

Nasz zespół programistów w Japonii wypróbował to (Unreal Engine dop. red.) i widzieli, że mają o wiele więcej okazji do robienia różnych rzeczy na boisku jeśli chodzi o efekty wizualne w rozgrywce. Kiedy bawili się Unreal Engine, zdecydowali, że jest to silnik, którego chcą użyć, aby przejść do następnej generacji konsol. Silnik Unreal to podstawa przyszłości serii PES.

Przejście na nowy silnik może w pewien sposób tłumaczyć, dlaczego wersja testowa wyglądała tak a nie inaczej. Mimo tego, że nad PES 2022 pracują doświadczeni programiści, zapewne potrzebują czasu, aby w pełni wykorzystać możliwości nowego narzędzia. Tak Konami wypowiada się na temat nadchodzącej produkcji:

Ten tytuł jest rozwijany na zaktualizowanym silniku, który pozwoli nam olśnić Cię oszałamiającymi ulepszeniami we wszystkich obszarach gry. Oczekuj bardziej realistycznych modeli i animacji graczy, ulepszonej fizyki, fotorealistycznych wizualizacji i wielu innych.

PES 2022 (eFootball) zapewni rozgrywkę międzyplatformową. Gra będzie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5. Możliwość matchmakingu pomiędzy wszystkimi systemami pojawi się w okresie jesień-zima 2021.

Wymagania sprzętowe na PC

eFootball (PES 2022) - minimalne wymagania sprzętowe

System operacyjny : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 1600 Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 660 Ti lub AMD Radeon HD 7790

: Nvidia GeForce GTX 660 Ti lub AMD Radeon HD 7790 Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk: 50 GB wolnego miejsca na dysku

eFootball (PES 2022) - zalecane wymagania sprzętowe

System operacyjny : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 5 1600 Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 590

: Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 590 Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Dysk: 50 GB wolnego miejsca na dysku

PES 2022 - licencje

fot. Konami

Na ogłoszenie wszystkich licencji będziemy musieli jeszcze poczekać. Bardzo prawdopodobne, że będzie to wyglądało tak jak w przypadku ostatniej odsłony PES. Wiemy natomiast, że na wyłączność dla marki Pro Evolution Soccer ma się pojawić więcej drużyn z ligi włoskiej. Aktualnie Konami dysponuje wyłącznymi prawami do Juventusu i AS Roma, a niebawem ma się tak stać z kolejnymi zespołami. Jedna z nich została już ogłoszona i jest to Napoli. Z biegiem czasu będziemy dostawać więcej informacji na ten temat.

Potwierdzone licencje w PES 2022:

Juventus (na wyłączność)

AS Roma (na wyłączność)

Lazio (na wyłączność)

Napoli (na wyłączność)

Atalanta Bergamo (na wyłączność)

Barcelona (Camp Nou na wyłączność)

Bayern Monachium (Allianz Arena na wyłączność)

Arsenal

Manchester United

AS Monaco

Bayer Leverkusen

Schalke

eFootball - pierwsze potwierdzone DLC

W sklepach cyfrowych pojawiło się także pierwsze DLC. Pakiet zawiera:

Gra eFootball 2022

2 800 monet eFootball (waluta do wydania w grze)

Wyjątkowe oferty x6

*Prezent do zakupu w przedsprzedaży: wyjątkowe oferty x2

Cena zestawu to 169 zł.

eFootball - premiera z problemami

Po premierze eFootball w sieci zawrzało. Gracze krytykowali grę za mierną oprawę graficzną, koślawe animacje zawodników oraz wiele innych błędów. Konami na fali tych oskarżeń opublikowało oświadczenie, w którym przyznało się do błędów oraz zapowiedziało aktualizację.

Po wydaniu eFootball otrzymaliśmy wiele opinii i próśb dotyczących balansu gry, w tym szybkości podań i zachowania obrony. Chcielibyśmy również przyznać, że pojawiły się doniesienia o problemach, których użytkownicy doświadczyli z przerywnikami, mimiką, ruchami graczy i zachowaniem piłki. Bardzo nam przykro z powodu problemów i chcemy zapewnić wszystkich, że wszelkie obawy potraktujemy poważnie i będziemy dążyć do poprawy obecnej sytuacji. Gra będzie stale aktualizowana, jakość będzie poprawiana a nowa zawartość konsekwentnie dodawana. Od przyszłego tygodnia będziemy przygotowywać się do aktualizacji w październiku, jednocześnie zbierając kolejne opinie poprzez ankiety. Dołożymy wszelkich starań, aby zadowolić jak największą liczbę użytkowników i czekamy na Wasze dalsze wsparcie.

Konami zapowiada aktualizację

Pod naporem krytyki ze strony graczy, Konami zapowiedziało pierwszą aktualizację, która poprawi działanie gry. Po oświadczeniu Japończyków okazało się, że w dniu premiery gra nie była nawet w wersji 1.0. Po aktualizacji eFootball otrzyma numer 0.9.1.

Update for our users pic.twitter.com/6DffY77Os7 — eFootball (@play_eFootball) October 8, 2021

eFootball - Konami kolejny raz przeprasza i przekłada aktualizację

Konami kolejny raz przeprasza graczy za niedogodności związane z eFootball. Japończycy mieli wypuścić aktualizację, która naprawi błędy 28 października. Okazało się, że deweloper potrzebuje więcej czasu. Łatka 0.9.1. ma się pojawić na początku listopada. Nie poznaliśmy jeszcze niestety dokładnej daty premiery.

Konami ogłasza datę premiery aktualizacji 0.9.1

Aktualizacja poprawiająca błędy eFootball będzie dostępna 5 listopada. Dokładna lista zmian zostanie ogłoszona w dniu udostępnienie łatki.

Aktualizacja 0.9.1. - lista naprawionych błędów

Aplikacja może ulec awarii z powodu błędu.

Niektórzy gracze są pokazani jako unoszący się strój lub całkowicie znikają w przerywniku przedmeczowym.

Niektórzy gracze mogą być pokazani w garniturach w menu wyboru stroju.

Oświetlenie w menu Wybór Stroju może nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekty tła mogą być rozmyte w przedmeczowym menu wyboru drużyny.

Niektóre obiekty mogą nie być wyświetlane podczas przerywników przedmeczowych z powodu wolnego czasu ładowania.

Ramiona graczy ściskają się w nienaturalny sposób podczas przedmeczowych scen hymnu narodowego i scen zwycięstwa po meczu.

Trawa na boisku nie jest pokazywana trójwymiarowo podczas przerywnika przedmeczowego.

Obiekty, takie jak kamerzyści przy boisku, mogą zniknąć podczas scen strzeleckich.

Niektóre tablice reklamowe umieszczone wokół boiska mogą wyświetlać błędny obraz.

Niektóre elementy, takie jak model kamerzysty, mogą wbijać się w konstrukcje stadionu podczas przerywników filmowych.

Niektóre polecenia przestają działać poprawnie, jeśli polecenie „Obrona fizyczna” jest przypisane do innego przycisku niż ustawienie początkowe.

Wydajność przejścia, która powinna pojawić się przed powtórką, może nie być wyświetlana poprawnie.

Sędzia może zostać pokazany jako uwięziony na powierzchni boiska podczas meczu.

Niewłaściwa scena może być wyświetlana przez chwilę, gdy zmieni się scena dopasowania.

Zawodnikom nie udaje się wyłapywać niskich podań po łuku pochodzącym z rzutu rożnego.

Zawodnicy (poza wykonawcą stałych fragmentów) mogą przebiec przez tablice ogłoszeń i wyjść poza boisko podczas rzutu rożnego.

Wykonawca stałych fragmentów może chwycić piłkę w swoje ręce, gdy ma ją kopnąć podczas rzutu rożnego.

Podczas wykopu od bramki widać, że bramkarz kopie piłkę z dala od niej. Jest to uruchamiane, jeśli komenda zmiany pozycji została wykonana przed kopnięciem.

Niektóre komendy nie działają, gdy są wprowadzane w tym samym czasie, kiedy podczas meczu wprowadzana jest komenda zmiany kursora.

Gracz może całkowicie nie trafić w piłkę podczas próby oddania strzału.

Jeżeli piłka zostaje wybita w momencie, gdy przekracza linię bramkową do bramki, może zostać błędnie uznana za niewybitą.

Niektórzy gracze mogą nagle zniknąć podczas meczu.

Przerywnik filmowy dotyczący zmiany zawodnika jest czasami wyświetlany w niepoprawny sposób.

Powtórki nie są odtwarzane, gdy szybki restart prowadzi do spalonego.

Kamery powtórkowe są czasami niestabilne.

Podczas niektórych celebracji bramkowych mogą być wystawiane błędne przedmioty. W szczególności podczas celebracji eksponowane są przedmioty, które znajdują się blisko kamery (i powinny być niewidoczne).

Gracze mogą utknąć w siatce bramkowej, gdy celebrują bramkę blisko bramki.

Niektóre celebracje bramek rzadko pojawiają się jako opcja po zdobyciu bramki.

Błąd animacji twarzy może powodować, że mimika gracza będzie wyglądać nienaturalnie.

Podczas zmiany kamery z menu pauzy podgląd przez chwilę się zacina.

Pasek z długim rękawem sędziego nie może pojawić się podczas meczu.

Grafika gracza może nie wyświetlać się poprawnie, przez co ich wygląd wygląda dziwnie.

Błędy wizualne, takie jak piłka unosząca się w powietrzu, mogą wystąpić podczas powtórek po zdobyciu bramki.

Powtórka, którą można obejrzeć z menu pauzy, może być zbyt krótka, co uniemożliwia sprawdzenie odtworzenia, które miało miejsce na chwilę przed pauzą.

Podczas zmiany kamery lub gracza, na którym ma się skoncentrować podczas powtórki, niektórzy gracze na chwilę się zacinają.

Dwie lub więcej piłek może wydawać się być w grze w tym samym czasie. Jednym z wyzwalaczy do tego jest sprawdzenie powtórki z menu pauzy podczas meczu.

Podczas powtórki niektórzy gracze mogą zostać pokazani, jak szybują po ziemi. Ten ruch różni się od rzeczywistego ruchu, który miał miejsce podczas meczu.

Pozostały czas pauzy może nie być wyświetlany podczas pauzowania meczu online.

Menu pauzy nie otwiera się w drugiej połowie meczu.

Wczytywanie ekranu ustawień meczu po dobieraniu meczów online zajmuje dużo czasu.

Przejście do następnego ekranu może zająć dużo czasu, gdy użytkownik rozłączy się natychmiast po dobieraniu graczy w celu rozegrania meczu online.

Karta przedmeczowa może nie być wyświetlana podczas rozgrywania meczu online.

Podczas przechodzenia między ekranami menu przez chwilę może być wyświetlany niewłaściwy ekran.

Zamiast listy wyników meczów dla konkretnego wydarzenia, 20 ostatnich wyników meczów ze wszystkich wydarzeń jest wyświetlanych nieprawidłowo.

Komunikat o błędzie połączenia może zostać wyświetlony po zamknięciu okna dialogowego informującego o trwającej konserwacji serwera.

