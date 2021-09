PES 2022 (eFootball) - data premiery, tryby gry, nowości. Sprawdź, co wiemy [4.09.2021]

Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat nadchodzącej gry od Konami - PES 2022.

Spis treści

PES 2022 będzie pierwszą grą z piłkarskiej serii Konami, która pojawi się na konsolach nowej generacji. Po rocznej przerwie, Japończycy zapowiadają rewolucję, która zaskoczy całą konkurencję. W tym artykule przedstawimy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tej produkcji.

PES 2022 - data premiery

Konami nie ujawniło jeszcze daty premiery PES 2022. 24 czerwca graczom została udostępniona wersja demonstracyjna o nazwie "New Football Game Online Performance Test". Program był dostępny do 8 lipca na konsolach PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Konami w oficjalnej zapowiedzi mówiło:

Głównym celem testu wydajności nowej gry w piłkę nożną online jest ocena stabilności i jakości połączenia naszych serwerów podczas meczów online.

Wersja testowa dawała do wyboru 4 kluby: FC Bayern, Juventus, Manchester United i FC Barcelona. Gracze nie byli zbyt zadowoleni z tego, w jakim stadium rozwoju "demo" było wypuszczone. Konami już na samym początku podkreślało, że jest to bardzo wczesna wersja i wiele rzeczy będzie poprawione do premiery.

Zobacz również:

Więcej informacji na temat tego, kiedy gra pojawi się na rynku ma zostać ujawnionych 21 lipca. Bardzo prawdopodobne, że tak jak we wcześniejszych latach PES 2022 pojawi się w okolicach pierwszej połowy września. Tak było w przypadku wersji z numerem 2018, 2019 i 2020. Konami zawsze starało się wypuścić nową grę przed premierą swojego największego konkurenta, czyli FIFY.

[Aktualizacja 21.07.2021]

PES 2022, a właściwie eFootball, bo tak teraz będzie się nazywała gra, pojawi się na rynku jesienią tego roku. Produkcja będzie dostępna w modelu free-2-play. Początkowo w grze nie będzie mikropłatności. Pojawią się one w późniejszym czasie wraz z dodaniem nowych trybów.

PES 2022 - trailer i gameplay

PES 2022 nie doczekał się jeszcze zwiastuna. Możemy się go spodziewać 21 lipca, podczas oficjalnej zapowiedzi gry przez Konami.

Do tej pory w sieci pojawiło się sporo nagrań z beta testów. Zaznaczamy, że jest to gameplay z bardzo wczesnej fazy gry. Materiał pochodzi od użytkownika Airton Silva i przedstawia wersję gry na PlayStation 5.

[Aktualizacja 21.07.2021]

Konami opublikowało oficjalny zwiastun produkcji:

PES 2022 - Konami zapowiada rewolucję

Konami przez cały czas stara się znaleźć sposób na to, aby wyprzedzić swojego największego konkurenta na polu gier piłkarskich. Do tej pory, mimo wielu wiernych fanów niezbyt się to Japończykom udawało. Teraz Konami zapowiada wielką rewolucję, która ma im pomóc wyjść na prowadzenie. Andy Robinson z serwisu VGC twierdzi, że PES 2022 będzie pierwszą, "prawdziwie darmową grą z cyklu". Wychodzi na to, że Konami będzie chciało postawić w 100 % na model free-to-play z mikropłatnościami. Doniesienia te nie zostały jeszcze potwierdzone przez Japończyków. Jeśli okażą się prawdziwe, będziemy mogli mówić o wielkiej rewolucji w serii Pro Evolution Soccer.

[Aktualizacja 21.07.2021]

Konami oficjalnie potwierdziło wcześniejsze doniesienia. eFootball będzie dostępny w modelu free-2-play. Gra pojawi się wyłącznie w dystrybucji cyfrowej.

PES 2022 - kwestie techniczne

fot. Konami

PES 2022 będzie pierwszą odsłoną w historii całej serii, która pojawi się na konsolach nowej generacji. W związku z tym Konami musiało zmienić podejście do tworzenia najnowszej części. PES 2022 zostanie opracowane w pełni w oparciu o silnik Unreal Engine. Lennard Bobzien, europejski menedżer marki PES w rozmowie z serwisem Eurogamer powiedział:

Nasz zespół programistów w Japonii wypróbował to (Unreal Engine dop. red.) i widzieli, że mają o wiele więcej okazji do robienia różnych rzeczy na boisku jeśli chodzi o efekty wizualne w rozgrywce. Kiedy bawili się Unreal Engine, zdecydowali, że jest to silnik, którego chcą użyć, aby przejść do następnej generacji konsol. Silnik Unreal to podstawa przyszłości serii PES.

Przejście na nowy silnik może w pewien sposób tłumaczyć, dlaczego wersja testowa wyglądała tak a nie inaczej. Mimo tego, że nad PES 2022 pracują doświadczeni programiści, zapewne potrzebują czasu, aby w pełni wykorzystać możliwości nowego narzędzia. Tak Konami wypowiada się na temat nadchodzącej produkcji:

Ten tytuł jest rozwijany na zaktualizowanym silniku, który pozwoli nam olśnić Cię oszałamiającymi ulepszeniami we wszystkich obszarach gry. Oczekuj bardziej realistycznych modeli i animacji graczy, ulepszonej fizyki, fotorealistycznych wizualizacji i wielu innych.

PES 2022 (eFootball) zapewni rozgrywkę międzyplatformową. Gra będzie dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5. Możliwość matchmakingu pomiędzy wszystkimi systemami pojawi się w okresie jesień-zima 2021.

PES 2022 - licencje

fot. Konami

Na ogłoszenie wszystkich licencji będziemy musieli jeszcze poczekać. Bardzo prawdopodobne, że będzie to wyglądało tak jak w przypadku ostatniej odsłony PES. Wiemy natomiast, że na wyłączność dla marki Pro Evolution Soccer ma się pojawić więcej drużyn z ligi włoskiej. Aktualnie Konami dysponuje wyłącznymi prawami do Juventusu i AS Roma, a niebawem ma się tak stać z kolejnymi zespołami. Jedna z nich została już ogłoszona i jest to Napoli. Z biegiem czasu będziemy dostawać więcej informacji na ten temat.

Potwierdzone licencje w PES 2022:

Juventus (na wyłączność)

AS Roma (na wyłączność)

Lazio (na wyłączność)

Napoli (na wyłączność)

Atalanta Bergamo (na wyłączność)

Barcelona (Camp Nou na wyłączność)

Bayern Monachium (Allianz Arena na wyłączność)

Arsenal

Manchester United

AS Monaco

Bayer Leverkusen

Schalke

Aktualizacja 28.08.2021

W sieci pojawił się kolejny materiał prezentujący rozgrywkę w eFootball (PES 2022). Konami przedstawia w nim rzeczy, które mają "przenieść eFootball na wyższy poziom symulacji piłki nożnej". Z nagrania wynika, że będziemy mogli kontrolować siłę strzałów i podań, oraz dostosować prędkość biegu zawodnika podczas dryblingów. Pojedynki 1 na 1 mają być siłą napędową gry. Według Konami "każdy pojedynek jest ekscytującym momentem zarówno dla atakującego, jak i obrońcy".

Aktualizacja 4.09.2021 - data premiery i początkowa zawartość

Konami ogłosiło, że eFootball zadebiutuje na rynku 30 września. Początkowa zawartość nie będzie zbyt duża. Do dyspozycji otrzymamy tylko 9 drużyn i 6 stadionów. Chwilę po premierze będziemy mogli rozgrywać tylko mecze towarzyskie online i offline. Tej jesieni ma się jednak pojawić duża, bezpłatna aktualizacja.

Potwierdzone drużyny:

Arsenal

FC Barcelona

Bayern Monachium

Juventus

Manchester United

Corinthians Paulista

Flamengo

São Paulo

River Plate

Potwierdzone stadiony:

Allianz Stadium

Emirates Stadium

Camp Nou

Old Trafford

Allianz Arena

eFootball Stadium

Zobacz także: Oszuści zarobili już krocie na sprzedaży PS5 i Xbox Series X