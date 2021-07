PES 2022 grą typu free to play? Konami szykuje rewolucję

Tegoroczna edycja serii Pro Evolution Soccer może trafić do wszystkich graczy za darmo. Konami ponoć szykuje rewolucję i chce zaskoczyć konkurencję.

Seria gier piłkarskich PES od Konami nie doczekała się pełnoprawnej odsłony w zeszłym roku. Japoński producent udostępnił jedynie darmową aktualizację wprowadzając odpowiednie zmiany w składach poszczególnych drużyn. Wiemy już, że w tym roku Pro Evolution Soccer powróci z nową grą, okazuje się jednak, że Konami szykuje dla nas ogromną niespodziankę.

Testy nowej gry piłkarskiej od japońskiego producenta zaczęły się już w czerwcu i, delikatnie to ujmując, nie zachwyciły one graczy. Konami zapewnia, że są to jedynie testy wstępne, które bardziej skupiają się na poprawnym działaniu infrastruktury sieciowej niż na samej grze. Teraz wiemy już dlaczego deweloperom zależy tak na płynnym działaniu gry w trybie online.

Jak donosi dziennikarz serwisu VGC - Andy Robinson, Konami szykuje rewolucję w serii Pro Evolution Soccer. PES 2022 będzie pierwszą, "prawdziwie darmową grą z cyklu". Japoński producent chce postawić na model free to play i mikropłatności. Dziennikarz nie ujawnił żadnych dodatkowych szczegółów, ale jeśli owe informacje się potwierdzą, to śmiało możemy stwierdzić, że będzie to największa zmiana w historii serii od czasów jej premiery.

Konami od lat stara się nawiązać walkę z Electronic Arts, jednak to każda kolejna odsłona cyklu FIFA dominuje na rynku pod względem sprzedaży. Przejście na model free to play może być dla PES 2022 szansą na zdobycie większej ilości graczy. Możliwe, że japoński producent nie che już tworzyć nowej wersji gry każdego roku i uznał, że eksperyment z PES 2020 (gra wydana w 2019 r.) i darmową aktualizacją w roku kolejnym był dla niego bardziej dochodowy niż przypuszczał. Pro Evolution Soccer jako gra sieciowa rozwijana przez wiele lat? To mogłoby się udać.

