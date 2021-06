PES 2022 na pierwszym gameplay'u. To nie może być dobra gra

Konami rozpoczęło dzisiaj testy PES 2022, a w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z rozgrywki.

Konami rozpoczęło dzisiaj akcję o nazwie New Football Game Online Performance Test. Twórcy nigdzie nie powiedzieli, ze chodzi o PES 2022, ale uruchamiając grę nikt nie będzie miał złudzeń, że chodzi właśnie o ten tytuł. W sieci pojawiają się już pierwsze nagrania przedstawiające rozgrywkę, i to co na nich widzimy nie wróży dobrze.

Japończycy w zaproszeniu na testy wyraźnie powiedzieli, że mechanika rozgrywki, balans, animacje i grafika są w fazie rozwoju, a całość będzie dopracowana przed premierą. To, co możemy zobaczyć na pierwszych materiałach nie wygląda jak gra AAA, która ma się pojawić pod koniec tego roku. Można w niej jeszcze sporo poprawić jeśli chodzi o grafikę i animację, ale nie zapowiada się, aby były to zmiany rewolucyjne. W sieci krążą już opinie, że PES 2022 wygląda gorzej, niż gra wydana rok wcześniej, która była tylko odświeżoną wersją tytułu z 2019 roku.

Komiczne animacje mimiki twarzy, drewniane ruchy czy stopa lewitująca nad kolanem drugiego piłkarza w czasie cieszynki. To tylko kilka elementów, które działają na niekorzyść Konami. Materiały z samej rozgrywki możecie zobaczyć poniżej.

Konami chyba samo strzela sobie w tej chwili samobója, udostępniając publicznie grę w takiej fazie rozwoju. Możemy się mylić i Japończycy staną na głowie, żeby całość prezentowała się zgodnie ze standardami 2021 roku, jednak niesmak na pewno pozostanie.