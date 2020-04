PGNiG ostrzega przed podszywającymi się pod dystrybutora oszustami

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo informuje o fałszywych wiadomościach e-mail oraz SMS-ach. Oszuści próbują wyłudzić płatność z powodu rzekomych zaległości odbiorców.

Wiele osób korzystających z usług PGNiG otrzymało w ostatnich dniach wiadomości e-mail oraz SMS-y, w których dystrybutor miał wzywać do uregulowania zaległości powstałych na koncie użytkownika. Jest to oszustwo. W przypadku poczty elektronicznej łatwo było można zorientować się, że coś jest nie tak, ponieważ adres e-mail, z którego przychodziło powiadomienie, to: no-reply@epgnig.pl. Nie jest to adres, z którego otrzymuje się rachunki w formie cyfrowej, ponadto korespondencję dotyczącą spraw zaległości poprzedza "windykacja" w nazwie i rejon jej działania, a więc np. windykacja.tarnow@pgnig.pl.

PGNiG podkreśla także, że wszystkie oficjalne adresy spółki działają w domenie pgnig.pl, zaś oszuści posługują podobnym: epgnig.pl. Tak wygląda przykładowy mail od wyłudzaczy:

Jak czytamy w informacji prasowej: "PGNiG podjął już działania mające na celu uniemożliwienie dalszych oszustw za pomocą rozsyłanej korespondencji". Do czasu wyjaśnienia sprawy nie będą rozsyłane SMS-y z informacjami z zaległościach i w zakresie działań windykacyjnych. Jeżeli w tym czasie otrzyma się taką wiadomość, będzie to jasnym dowodem na to, że pochodzi ona od oszustów. Jak zwykle w takim przypadku doradza się usunięcie otrzymanej wiadomości do kosza, można także oznaczyć nadawcę jako SPAM, przez co kolejne wiadomości od niego od razu powędrują do kosza. Jeśli już wejdziesz w taką wiadomość - nie klikaj w żadne linki i nie otwieraj załączników.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości przypominamy o ogólnopolskiej infolinii PGNiG pod numerem: 22 515 15 15.

A przed innymi szkodnikami w sieci zabezpiecz się dobrym programem antywirusowym!