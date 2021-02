PIT 2020 – potrzebujesz pomocy? W sobotę otrzymasz ją za darmo

Już jutro, w sobotę 20 lutego, osoby mające problemy ze złożeniem deklaracji podatkowej mogą liczyć na bezpłatną pomoc i to bez wychodzenia z domu. Sprawdź.

Od poniedziałku, 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeniowy za rok 2020. Dzięki usłudze Twój PIT, stworzonej przez Urząd Skarbowy, możliwe jest zdalne rozliczenie podatku na stronie podatki.gov.pl. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną, gdy zalecane jest ograniczenie kontaktów społecznych. Z tego też powodu ryzykowne stały się również bezpośrednie, fizyczne konsultacje z doradcami podatkowymi czy biurami księgowymi, więc choć wypełnienie PIT-ów online jest wygodne to nie każdy wie jak to zrobić. Tym bardziej, że każdy błąd jest niezwykle istotny i może nieść liczne konsekwencje.

Darmowa pomoc PIT - jak, gdzie i kiedy skorzystać

Dlatego też, już jutro możliwe będzie skorzystanie z darmowej porady telefonicznej. Udzielą nam jej pracownicy fiskusa, a konkretnie konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej. W sobotę udzielą oni wszystkim chętnym podatnikom wszelkich wskazówek, dotyczących rozliczeń podatkowych PIT oraz samej usługi Twój PIT.

W celu skorzystania z pomocy należy zadzwonić na jeden z numerów infolinii:

Numer komórkowy - 801 055 055

Numer stacjonarny - 22 330 03 30

Darmowe porady rozliczeniowe udzielane będą od godziny 07:00 do godziny 15:00.

Pomoc i problemy

Możliwość składana PIT-ów za 2020 rok za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl oraz usługi Twój PIT jest wygodna, a także znacznie bezpieczniejsza w kontekście panującej sytuacji pandemicznej. Niestety, już od momentu uruchomienia systemu podatnicy chcący z niego skorzystać natrafiają na liczne trudności. Pragnących skorzystać z tego rozwiązania, szczególnie jeśli są przedsiębiorcami, ryczałtowcami lub przysługuje im ulga na dziecko, zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją na temat problemów rozliczeń e-PIT.