PIT za 2020 rok – ulga za internet. Komu przysługuje i jak ją rozliczyć.

Rozliczenia podatkowe za 2020 rok w pełni. Podpowiadamy, jak sprawa wygląda z ulgą na internet 2020/2021 i co powinniśmy o niej wiedzieć.

Sezon rozliczeń podatkowych w pełni i choć większość ludzi jest już do tego corocznego „rytuału” przyzwyczajona, to niemal każdego roku przepisy dotyczące rozliczeń w pewnym stopniu się zmieniają. Pojawiają się nowe ulgi, a wcześniejsze przestają obowiązywać, zmieniają się sposoby poszczególnych rozliczeń i ich weryfikowania, czy wreszcie przekształcane są same formularze. Jakby nie spojrzeć, wszystko to bywa skomplikowane nawet dla przysłowiowych weteranów, a nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak istotne jest właściwe wypełnienie naszego zeznania podatkowego. Szczególnie, że od naszej uwagi często zależy ostateczna kwota zwrotu podatku, jaką otrzymamy po rozliczeniu naszych dokumentów przez Urząd Skarbowy. Postanowiliśmy więc nieco pomóc i w tym przypadku przyjrzeć się uldze na internet. Biorąc pod uwagę, że zwrot kosztów za internet może wynosić do 760 złotych, a nie ma osób nie korzystających z sieci (szczególnie w dobie pandemii), to warto się tym tematem bliżej zainteresować.

PIT 2020/2021 – komu przysługuje ulga na internet

Wbrew pozorom, w tym wypadku sprawa nie jest wcale prosta. Bowiem w przeciwieństwie do większości ulg i przepisów, które możemy rozliczyć każdego roku, ulga na internet jest doraźna i nie każdy może z niej skorzystać.

Po pierwsze, odliczyć tą ulgę może jedynie osoba, która widnieje na umowie z dostawcą internetu i ponosi jego koszty (widnieje na dowodach rozliczeń).

Po drugie, rozliczyć się z uwzględnieniem ulgi na internet mogą jedynie osoby, korzystające z konkretnych formularzy, a mianowicie:

PIT-36 - podstawowa i najpopularniejsza deklaracja, dotycząca przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

- podstawowa i najpopularniejsza deklaracja, dotycząca przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. PIT-28 – składany przez tzw. Ryczałtowców.

– składany przez tzw. Ryczałtowców. PIT-37 – składany przez osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

– składany przez osoby fizyczne, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. PIT-3 – rozliczenia podatku zgodnie ze skalą podatkową (jeśli internet nie był uwzględniony w kosztach firmowych).

Nie każdemu podatnikowi przysługuje ulga na internet

Po trzecie i najistotniejsze, ulgę za internet możemy odliczyć jedynie przez dwa, następujące po sobie lata i to jednorazowo (nie możemy np. skorzystać z ulgi na internet w 2020 i 2022 roku, musi bowiem być zachowana ciągłość, w przeciwnym razie ulga za następny rok przepada). Oznacza to, iż obowiązuje nas ona w tym roku jedynie pod warunkiem, gdy nigdy wcześniej jej nie odliczaliśmy bądź odliczyliśmy ją jedynie w zeszłym roku.

Ulga na internet w przypadku posiadania pakietów

Jeśli w ramach podpisanej przez nas umowy uwzględnione są też inne usługi, np. telefon lub telewizja, internet możemy odliczyć jedynie, gdy na rachunku widnieje wyszczególniona kwota za tą konkretną usługę. Przy czym nie uwzględnia się kosztów montażu czy napraw związanych z internetem.

Niemal każdy obecnie korzysta z dobrodziejstw internetu

Maksymalna kwota ulgi za internet i jak ją rozliczyć

Maksymalnie możemy odliczyć 760 złotych ulgi za internet i kwota ta nie zwiększa się nawet w przypadku, gdy koszta za internet są wyższe (wpisujemy wtedy maksymalny pułap – 760 zł). Przy czym, jeśli koszta są niższe, to w rozliczeniu wprowadzamy dokładną kwotę.

Ulga na internet – rozliczanie w małżeństwie

Małżeństwa prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą rozliczać ulgę podatkową na dwa sposoby.

Razem – Jeśli na rachunkach i umowie widnieją dane obojga małżonków, to oboje mogą skorzystać z ulgi. W takim przypadku, każdemu z nich przysługuje rozliczenie do maksymalnego poziomu, czyli jeśli pozwala na to całkowita kwota, to każde z nich może odliczyć do 760 złotych, co razem daje już 1520 złotych.

Osobno – Jak już wspomniano, ulgę za internet można odliczyć jedynie przez dwa kolejne lata. Małżonkowie są jednak odrębnymi podmiotami i każdemu z nich przysługuje rozliczenie. Można więc rozliczać się „po kolei” – np. mąż podpisuje umowę na okres dwóch lat i na płaconych rachunkach widnieją jego dane, co uprawnia go do odliczenia ulgi za internet. Następnie, gdy nie jest on już upoważniony do odliczenia, kolejną umowę podpisuje żona i ona widnieje na rozliczeniach, a następnie korzysta z ulgi. W ten sposób, w ramach jednego gospodarstwa domowego można korzystać z ulgi na internet przez cztery lata. Wszystko zgodnie z prawem.

