POCO F2 Pro już z Androidem 11. Jakie nowości przewidziano?

Xiaomi postanowiło zaktualizować swojego taniego flagowca do Androida 11. Jakie nowości przynosi najnowsza aktualizacja dla POCO F2 Pro?

Xiaomi obiecało zaktualizować POCO F2 Pro do Androida 11 oraz nakładki MIUI 12 już w czerwcu tego roku. Do Internetu trafiła nawet wersja beta oprogramowania. Niestety od tego czasu prace nad systemem operacyjnym nieco spowolniły. Na szczęście Xiaomi przypomniało sobie o POCO F2 Pro i udostępniło właśnie finalną wersję aktualizacji do Androida 11 na terenie Azji. W ciągu najbliższych dni Android 11 trafi również na POCO F2 Pro w Europie.

POCO F2 Pro

Aktualizacja o numerze kompilacji V12.2.1.0.RJKMIXM waży 2,8 GB. Po jej zainstalowaniu POCO F2 Pro pracuje pod kontrolą Androida 11. Xiaomi informuje, że jest to stabilna wersja MIUI 12 oparta na Androidzie 11.

Wśród nowości pojawiła się zaktualizowana aplikacja aparatu z trzema nowymi znakami wodnym oraz trybem do vlogowania.

Kilka nowości wprowadza również samo MIUI 12. Mowa między innymi o menu zasilania, odświeżonych ikonkach, ulepszonych zabezpieczeniach oraz nowych tapetach.

Aktualizacja do Androida 11

Aktualizacja udostępniana jest jako uaktualnienie OTA. Oprogramowanie ma trafić do wszystkich użytkowników POCO F2 Pro do końca tego roku.

