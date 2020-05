POCO F2 Pro od dziś dostępny w Polsce

POCO F2 Pro trafia dzisiaj do sprzedaży w Polsce. W jakiej cenie i jak prezentuje się jego specyfikacja? Wyjaśniamy.

POCO F2 Pro to smartfon, w którym jednostką główną jest procesor Qualcomm Snapdragon 865, korzystający z systemu chłodzenia LiquidCool 2.0 oraz wyposażony w układ graficzny Adreno 650. Do działania wykorzystuje pamięć RAM LPDDR5. Telefon ma wyświetlacz pełnoekranowy AMOLED o wielkości 6,67” z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, a także potrójnym czujnikiem światła 360°, który ma zapewniać dokładne wykrywanie światła otoczenia i płynną regulację jasności (maksymalna to 800 nitów HBM). Z przodu i tyłu urządzenie chroni szkło Corning Gorilla Glass 5.

POCO F2 Pro otrzymał poczwórny aparat tylny oraz wysuwany przedni. W przypadku tylnego główny obiektyw to 64 MP z sensorem Sony IMX68. Mamy także obiektyw ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123°, obiektyw makro 5MP oraz czujnik głębi 2MP. Aparat umożliwia nagrywanie w rozdzielczościach 8K (24fps) i 4K (60fps). Z przodu mamy obiektyw 20 MP z wielobarwną diodą powiadomień. Pozwala nie tylko na robienie zdjęć, ale również nagrywanie wideo slow motion w 120fps.

Pod obudową POCO F2 Pro znajduje się bateria 4700 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 30W, co ma umożliwić pełne naładowanie w 63 minuty, a 64% w 30 minut. Telefon obsługuje łączność Wi-Fi 6, co umożliwia osiągnięcie prędkości do 9,6 GBps. Zaimplementowano tu obsługę multi-link, co ma pozwolić na osiąganie zawsze najlepszej jakości połączenia.

Smartfon dostępny jest w tonacji szarej, fioletowej, niebieskiej i białej. W wariantach fioletowym i szarym ma matowe wykończenie. POCO F2 Pro można nabyć w cenie od 2699 zł za wariant 8GB+256GB. Wariant 6GB+128GB będzie kosztował 2499 zł. Urządzenie jest dostępne w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sieciach RTV EURO AGD, Media Markt, NEONET, x-kom, Media Expert, Vobis i Komputronik.