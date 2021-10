POCO F3 tylko dzisiaj tańszy o 300 zł

Jeśli chcesz mieć dobrego smartfona i nie przepłacać, Komputronik ma na Ciebie ofertę specjalną.

Tylko dzisiaj możesz nabyć smartfon POCO ze zniżką wynoszącą 300 złotych. A czy warto? Jest to smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 (taktowanie 3200 MHz (8 x 3.2 GHz)), wspierający standard łączności 5G. Za aspekt wizualny odpowiada procesor graficzny Adreno 650. Ilość pamięci RAM to 6 GB, a na dane użytkownika przewidziano 128 GB miejsca. POCO F3 działa pod kontrolą systemu Android z nakładką MIUI 12.

Wielkość wyświetlacza AMOLED to 6,67". Rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli gwarantuje miłe dla oka wrażenia. Z tyłu mamy cztery aparaty: 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix, z przodu jeden obiektyw 20 Mpix. W standardowej sprzedaż cena urządzenia to 1699 złotych. Jednak dzisiaj możesz kupić o 300 zł taniej. Wystarczy w trakcie zakupów wprowadzić kod rabatowy KOMXIA300. To świetna okazja do zaoszczędzenia - warto z niej skorzystać.

Foto: Komputronik

POCO F3 kupisz na tej stronie.

Źródło: Komputronik