POCO F4 GT o 350 zł taniej! Masz tylko 24 godziny!

Właśnie ruszyła sprzedaż POCO F4 GT! Dla najszybszych Xiaomi przygotowało kuszące promocje.

Fot. Xiaomi

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Już od wczoraj dostępny jest POCO F4 GT! Na premierę tego telefonu Xiaomi przygotowało bardzo ciekawą promocję. Przez pierwsze 48 h telefon jest oferowany ze sporą zniżką, wynoszącą aż 350 zł. Promocja ta ma trwać tylko do 12.05 do godziny 15.00 albo do wyczerpania zapasów, więc na skorzystanie ze zniżki został już tylko jeden dzień!

To jednak nie wszystko. Na wszystkich kupujących czekają jeszcze dwie niespodzianki. Mogą liczyć na jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu. Co więcej, Xiaomi oferuje również 2 miesiące Youtube Premium w prezencie.

Fot. Xiaomi

POCO F4 GT - cena

POCO F4 GT dostępny jest w dwóch konfiguracjach oraz trzech kolorach: czarnym, szarym i żółtym. Tak wyglądają ceny tego modelu:

8 GB + 128 GB, cena detaliczna: 2999 zł, cena w promocji na start: 2649 zł,

12 GB + 256 GB, cena detaliczna: 3499 zł, cena w promocji na start: 3149 zł.

Fot. Xiaomi

POCO F4 GT - gdzie kupić?

POCO F4 GT jest dostępny w punktach Xiaomi Store, a także w oficjalnej sprzedaży internetowej na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl.

Ponadto telefony są też dostępne w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, x-kom i na Allegro.pl