POCO M2 Pro w sieci - co zaoferuje tani smartfon od POCO?

Niestety również POCO M2 Pro podobnie, jak POCO F2 Pro nie jest zupełnie nową konstrukcją. To rebranding doskonale znanego nam smartfona Xiaomi.

POCO to nowa submarka Xiaomi, która powstała na początku tego roku. Po hucznym debiucie wszyscy liczyliśmy, że POCO powróci do swoich korzeni i zacznie sprzedawać wydajne smartfony dla graczy i wymagających użytkowników w atrakcyjnych cenach.

POCO M2 Pro

Poniekąd właśnie tak się stało, ale kupując POCO nie możemy liczyć na zupełnie nową konstrukcję. W przeciwieństwie do Pocophone F1 wszystkie nowe modele są tak naprawdę lekko zmodyfikowanymi smartfonami zaprezentowanymi wcześniej przez Xiaomi lub Redmi.

Od dłuższego czasu mówi się, że na rynku pojawi się nowy, tańszy smartfon od POCO. Model M2 Pro wyciekł właśnie do sieci. Szybki rzut oka na specyfikację techniczną jasno mówi, że mamy do czynienia z Redmi Note 9 Pro, którego w Polsce w wersji z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej kupimy za 1299 zł.

Do internetu trafiły materiały promocyjne dotyczące POCO M2 Pro. Urządzenie ma być pierwotnie sprzedawane jedynie na rynku Indyjskim. Smartfon zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 2.1.

Specyfikacja POCO M2 Pro

Wyświetlacz to 6,67 calowy panel Full HD+ o proporcjach 20:9 z wbudowanym aparatem do selfie o nazwie DotDisplay.

Smartfon zaoferuje 48 MP aparat główny z funkcją 4 in 1 Super Pixel łączącą cztery sąsiadujące ze sobą piksele w jeden. Nie zabraknie 8 MP obiektywu ultraszerokokątnego, 5 MP aparatu macro oraz 2 MP czujnika głębi do zdjęć portretowych.

O zasilanie zadba bateria o pojemności 5020 mAh z szybkim, 33 W ładowaniem przewodowym.

Jeżeli marzy Ci się POCO M2 Pro to nie musisz już dłużej czekać. Wystarczy, że udasz się do sklepu i kupisz Redmi Note 9 Pro. To identyczny smartfon.

Sprawdź, ile kosztuje Redmi Note 9 Pro