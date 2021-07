POCO M3 w świetnej przecenie! Najtaniej na rynku

W poniedziałek, 26 lipca rusza jednodniowa promocja na smartfon Xiaomi POCO M3 - będzie można go kupić taniej o ponad 200 zł. Zobaczcie, gdzie szukać promocyjnych cen.

Tylko 24 godziny potrwa nowa promocja na smartfon POCO M3. Od 8:00 w poniedziałek 26.07 do 7:59 we wtorek 27.07 będzie można go kupić za 599 zł (cena przed promocją 749 złotych).

Smartfon będzie dostępny w sklepach: www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz w sklepach stacjonarnych z elektroniką użytkową. Ilość urządzeń w promocji jest ograniczona.

Zobacz również:

Czym charakteryzuje się POCO M3?

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 662 (8 × Kryo™ 260, taktowanie do 2.0 GHz)

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

Przekątna ekranu: 6,53"

Rozdzielczość ekranu: 2340 × 1080 px

Ochrona ekranu: Corning Gorilla Glass 3

Aparat tylny: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Aparat przedni: 8 MP

Pojemność baterii: 6000 mAh

Sprawdźcie też: Aplikacje i Gry na iOS za darmo. Promocje, obniżki, przeceny