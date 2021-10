POCO M4 Pro 5G zadebiutuje w listopadzie. Czy warto czekać?

Już za niecałe dwa tygodnie chiński producent zaprezentuje swoje kolejne urządzenie: model M4 Pro.

Już za niespełna dwa tygodnie, dokładnie 8 listopada POCO zaprezentuje kolejne tegoroczne urządzenie, wchodzące w skład linii M4. Tym razem będzie ono nosiło nazwę M4 Pro 5G. Prezentacja odbędzie się w formie wirtualnego wydarzenia, które rozpocznie się o godzinie 20 lokalnego czasu chińskiego. W Polsce będzie to więc godzina 13. Z jednej strony możemy powiedzieć, że jesteśmy już przyzwyczajeni do tempa, w jakim chińscy producenci wprowadzają do swojej oferty nowe smartfony. Z drugiej jednak warto wspomnieć, że premiera POCO M3 Pro miała miejsce w maju tego roku. Producent zdecydował więc o zaledwie pięciomiesięcznym odstępie pomiędzy dwoma generacjami urządzeń. Będzie to jednak ostatnia z tegorocznych premier.

POCO M4 Pro 5G zostanie zaprezentowany na wydarzeniu w rodzimym kraju producenta i spodziewamy się, że mimo iż będzie to wydarzenie globalne, to pierwotnie smartfon sprzedawany będzie wyłącznie na terenie Chin. Mamy jednak nadzieję, że z czasem pojawi się on także w innych krajach. Na potwierdzenie tej informacji przyjdzie nam jednak zapewne poczekać do oficjalnego debiutu 8 listopada.

The beloved M-series is back for one last time in 2021!



Introducing #POCOM4Pro 5G!



Time to #PowerUpYourFun!



Stay tuned on November 9th at 20:00 GMT+8 for the last POCO launch of the year! pic.twitter.com/kopKxTwFqY — POCO (@POCOGlobal) October 28, 2021

W chwili obecnej producent nie ujawnił także dokładnej specyfikacji technicznej smartfona, przez co póki co musimy posiłkować się informacjami pochodzącymi z przecieków. Możemy jednak zakładać, że w ciągu najbliższych dni poprzedzających wydarzenie POCO będzie stopniowo odsłaniało karty. Póki co spodziewamy się smartfona napędzanego przez procesor MediaTek Dimensity 700 SoC, wspierany przez 4/6 GB pamięci RAM i 64/128 GB pamięci masowej. W smartfonie znajdzie się jednak miejsce na kartę pamięci microSD. Nad pracą całości kontrolę sprawować ma system Android 11. Wedle danych certyfikacyjnych telefon ma wspierać ładowanie 33 W.

POCO M4 Pro 5G ma posiadać wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,5 cala, 90 Hz częstotliwości odświeżania oraz rozdzielczości Full HD+. Z tyłu znajdziemy aparat z trzema obiektywami: głównym 48 MP i dwoma pomocniczymi jednostkami 2 MP. Z przodu znajdziemy natomiast 8 MP aparat do selfie.

