POCO X2 - Snapdragon 730G i do 8GB RAM na pokładzie

POCO X2, czyli smartfon od Xiaomi, zadebiutuje już 4 lutego. Poznaliśmy dzisiaj jego specyfikację techniczną.

POCO X2 to odświeżony model Redmi K30 4G. Jak to zwykle tuż przed oficjalną premierą bywa, w sieci znalazła się jego specyfikacja. Nie jest pełna, ale mówi o najważniejszych parametrach. Dzięki temu wiemy, że będzie mieć ten sam procesor, co K30, czyli Snapdragon 730G. Dostępne będą edycje 6GB RAM oraz 8GB RAM. Jak pokazują najnowsze wyniki testów Geekbench, wersja 6GB osiąga w testach jednego rdzenia 547, a wielu - 1757 punktów. Edycja mająca 2GB RAM więcej wypada lepiej - 549 i 1771 punktów.

Smartfon będzie wspierać szybkie ładowanie 27W, a w obudowie znajdzie się port USB typu C. Jednak jak na razie nie ma informacji dotyczącej pojemności baterii. Wiemy natomiast, że urządzenie ma fabryczne 64GB pamięci. Jeśli chodzi o aparaty, tylny to cztery obiektywy, w tym główny 64 Mpix Sony IMX686, przedni - dwa obiektywy: 20 Mpix + 2 Mpix. Cena za całość to 266 dolarów, czyli nieco ponad 1030 złotych. POCO X2 zadebiutuje 4 lutego w Indiach, a potem ma trafić do sprzedaży w innych krajach świata. Niestety, nie wiemy jeszcze kiedy oraz gdzie.