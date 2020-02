POCO X2 od dziś w oficjalnej sprzedaży - sprawdzamy ile kosztuje

Czy warto było czekać dwa lata na nowe POCO, które w zasadzie jest przerobionym Redmi K30?

W zeszły wtorek 4 lutego 2020 roku POCO już jako oddzielna submarka zaprezentowało nowego smartfona - model POCO F2. Chińczycy bardzo mocno upatrzyli sobie rozwijający się rynek indyjski i właśnie tam przeprowadzono premierę najnowszego smartfona od POCO.

Źródło: gizmochina.com

Wszyscy fani Pocophone F1 z niecierpliwością oczekiwali pojawienia się nowego smartfona dla graczy. Finalnie okazało się, że Xiaomi ma nieco inny zamysł na POCO, niż oczekiwaliśmy. Najnowszy POCO X2 wcale nie jest taki nowy. W rzeczywistości jest to doskonale znany nam Redmi K30 w wersji z modemem sieci 4G LTE ze zmieniony logo na obudowie.

Z drugiej strony dzięki przebrandowniu Redmi K30 koszty projektowania nowego smartfona są prawie zerowe, co bardzo pozytywnie przekłada się na ceny detaliczne poszczególnych wariantów POCO X2, którym przyglądamy się w tym tekście.

Tydzień po prezentacji POCO X2 trafia do sprzedaży na rynku indyjskim. Cena wywoławcza wydaje się być bardzo atrakcyjna. POCO kusi smartfonem X2, który kosztuje od 15 999 Rs, co przekłada się na około 225 dolarów netto i 880 zł netto. Tak to nie błąd po przeliczeniu z podatkami POCO X2 kosztuje nieco ponad 1000 zł, a to cena o wiele słabszego Redmi Note 8 Pro.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sprzedażą POCO X2 zajmuje się tylko i wyłączenie Flipkart. Urządzenie nie będzie sprzedawane w salonach Mi, ani na stronie Mi.com, ponieważ POCO jest teraz oddzielną submarką, która ogranicza koszta produkcji i dystrybucji do minimum. Niska cena startowa doskonale wyposażonego smartfona nie bierze się z nikąd.

Jak więc wyglądają ceny poszczególnych wariantów POCO X2?

Bazowa konfiguracja z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje tak, jak już pisaliśmy 15 999 Rs, co przekłada się na 225 dolarów i 880 zł netto. Pośredni model nadal posiada 6 GB pamięci operacyjnej, ale pamięć masowa to już nie 64 GB, a 128 GB. Wersja ta została wyceniona na 16 999 Rs, czyli około 930 zł netto. Topowy model z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 19 999 Rs, czyli około 1100 zł netto.

Źródło: gizmochina.com