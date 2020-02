POCO X2 oficjalnie - Snapdragon 730G i 120 Hz ekran w smartfonie za 900 zł!

Xiaomi robi to znowu. POCO X2 oferuje rewelacyjny stosunek jakości do ceny.

Po niemalże dwóch latach na rynku debiutuje drugi smartfon od POCO. Tym razem jest to model należący do zupełnie nowej submarki wydzielonej w grudniu 2019 roku. Xiaomi poszło nieco na łatwiznę i próbuje sprzedać nam drugi raz ten sam smartfon, ale stosunek ceny do jakości i wydajności urządzenia jest rewelacyjny.

Zgodnie z krążącymi od miesiąca plotkami POCO - nowa submarka Xiaomi zaprezentowała dziś w Indiach "nowego" smartfona. POCO X2 to średniak, którego cena zwala z nóg, chociaż nie trudno zauważyć, że już gdzieś widzieliśmy identyczne urządzenie. Okazuje się bowiem, że POCO X2 to bliźniak jednojajowy znanego nam doskonale Redmi K30.

Czy nowy model godnie zastąpi niemalże dwuletniego Pocophone'a F1, który z miejsca stał się hitem sprzedażowym?

W rzeczywistości o POCO X2 równie dobrze możemy mówić Redmi K30 4G. Oba urządzenia są identyczne. Jedyną różnicą jest inne logo na obudowie. Znana od grudnia 2019 roku konstrukcja została wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 730G (Gaming), który współpracuje maksymalnie z 8 GB pamięci operacyjnej. Co ważne smartfon został wyposażony w system chłodzenia podzespołów za pomocą cieczy, dzięki czemu gracze będą mogli cieszyć się wysoką wydajnością przez cały okres rozgrywki. System operacyjny to Android 10 z nakładką MIUI 11.

Najciekawszym, a zarazem najbardziej charakterystycznym elementem POCO X2 jest jego ekran. To panel LCD Reality Flow, który charakteryzuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz bardzo niewielkimi ramkami o maksymalnej szerokości 4,25 mm (dolna ramka). Panel ma przekątną 6,67 cala i charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+, która nie będzie dodatkowo nadwyrężać układu graficznego.

Z tyłu możemy liczyć na aparat główny Sony IMX 686 o rozdzielczości 64 MP. Do pomocy ma on trzy dodatkowe obiektyw odpowiedzialne za zdjęcia makro, portretowe oraz ultraszerokokątne.

Obudowa został wykonana ze szkła i aluminium. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim 27 W ładowaniem przewodowym. POCO X2 został wyceniony na 225 dolarów netto.

Źródło: gizchina.com