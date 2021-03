POCO X3 Pro. Tani flagowiec otrzyma specjalny procesor Snapdragon 860

Xiaomi podpisało z Qualcomm intratną umowę na dostawy procesorów Snapdragon dla nowych smartfonów chińskiego producenta. Dzięki temu zobowiązaniu na rynku pojawił się flagowy model Mi 11 - pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Najnowsze informacje przekazane przez Mukul'a Sharma na Twitterze sugerują, że POCO X3 Pro otrzyma specjalnie zaprojektowany procesor Qualcomm Snapdragon 860.

[Exclusive] POCO is indeed launching the POCO X3 Pro and the POCO F3 globally very soon

Launch could very well happen in March. POCO F3 = Redmi K40

Plus, as per my source, the X3 Pro could likely feature a SD860 processor, 120Hz FHD+, around 5200mAh battery.#POCOX3Pro #POCOF3