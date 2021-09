POCO prezentuje model C31. Tani smartfon z pojemną baterią

Czy niezwykle wydajna bateria POCO C31 wystarczy, aby przyciągnąć chętnych?

Chiński producent smartfonów oficjalnie zaprezentował dziś kolejne urządzenie. Firma przyzwyczaiła nas już do produkowania przystępnych cenowo smartfonów, a model C31 nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.

POCO C31 zostało dziś oficjalnie udostępnione obywatelom Indii. Mieszkańcy azjatyckiego państwa mogą już dokonywać zamówień za pośrednictwem Amazon, a cena, jaką przyjdzie im zapłacić za to urządzenie to 8499 rupii, czyli zaledwie 500 złotych. W pierwszych dniach sprzedaży smartfon trafi jedynie do Indii. Możemy spodziewać się większej dostępności w kolejnych tygodniach.

Zobacz również:

Za taką kwotę otrzymają jednak wyjątkowo mało miejsca na swoje dane. W podstawowej wersji POCO C31 oferuje zaledwie 32 GB pamięci masowej. Najbardziej pojemny wariant posiada już 64 GB przestrzeni. Możemy ją jednak rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD. Podstawowa wersja posiada także jedynie 3 GB pamięci RAM. Za nieco większą opłatą możemy powiększyć ją do 4 GB. Za odpowiednio wydajną pracę urządzenia odpowiedzialny jest procesor MediaTek Helio G35. Tym, co przykuwa uwagę jest z pewnością pojemność baterii. Ta wynosi bowiem aż 5000 mAh. Powinno to pozwolić nam na długie godziny pracy bez konieczności szukania ładowarki.

W związku z wyjątkowo niską ceną, producent musiał pójść na pewne kompromisy. Jak w większości tanich smartfonów, ucierpiały na tym aparaty. POCO C31 posiada jedynie 12 MP obiektyw główny, który wspierają dwa aparaty o 2 MP rozdzielczości. W notchu w ekranie umieszczono natomiast 5 MP aparat selfie. Skoro jesteśmy przy ekranie, to warto wspomnieć, że posiada on wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości HD+.

Zobacz także: Android 11 - lista telefonów do aktualizacji [30.09.2021]