PS Plus 2021 - Sony bije rekordy i rozdało już gry za "grubą" kasę

W ramach PS Plus otrzymaliśmy w 2021 roku już 16 gier. Ile musielibyśmy na nie wydać, gdybyśmy chcieli je kupić poza PlayStation Plus? Całkiem sporo.

Wielu konsolowych graczy jest poniekąd zmuszonych do korzystania z abonamentu PlayStation Plus. Jest on bowiem wymagany do sieciowej zabawy na konsolach Sony. Nie jest to oczywiście przypadek odosobniony bowiem z podobną sytuacją muszą mierzyć się posiadacze Xbox'ów i sprzętu od Nintendo.

Sony stara się jednak umilić ten "obowiązek" poprzez oferowanie wyjątkowych rabatów i darmowych gier dla posiadaczy PS Plus. Większość graczy szczególnie radują te ostatnie. Japoński producent co miesiąc oferuje nowe produkcje już nie tylko właścicielom PS4, ale również PS5.

Ile są warte prezenty od Sony i czy PS Plus się opłaca? Sprawdzić to postanowili dziennikarze serwisu GameRant, którzy wyliczyli, że w 2020 roku Sony rozdało gry za blisko 750 dolarów, co przy obecnym kursie walut przekłada się na około 2805 złotych. Sporo, ale widać wyraźnie, że japoński producent nie ma zamiaru zwalniać tempa. W trwającym, 2021, roku, Sony udostępniło na PS4 i PS5 już 16 gier w ramach PS Plus. Wszystkie te przebojowe produkcje kosztowałby nas 609 dolarów (~ 2277 złotych).

Przed nami jeszcze 7 zestawień darmowych gier w ramach PS Plus w tym roku. Jak zatem łatwo policzyć, Sony nie powinno mieć najmniejszego problemu z pobiciem zeszłorocznego rekordu.

Jak wy oceniacie tegoroczne gry w ramach PS Plus? Dajcie nam znać na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Final Fantasy 7 Remake - jedna z największych produkcji jakie otrzymaliśmy w historii PS Plus

PS Plus 2021 - gry dotychczas udostępnione

Maneater - styczeń (PS5)

GreedFall - styczeń (PS4 / PS5)

Shadow of the Tomb Raider - styczeń (PS4 / PS5)

Destruction: Allstars - luty (PS5)

Control: Ultimate Edition - luty (PS4 / PS5)

Concrete Genie - luty (PS4 / PS5)

Maquette - marzec (PS5)

Final Fantasy 7 Remake - marzec (PS4 / PS5)

Farpoint - marzec (PS4 / PS5)

Remnant: From the Ashes - marzec (PS4 / PS5)

Oddworld: Soulstorm - kwiecień (PS5)

Days Gone - kwiecień (PS4 / PS5)

Zombie Army 4: Dead War - kwiecień (PS4 / PS5)

Wreckfest - maj (PS5)

Battlefield 5 - maj (PS4 / PS5)

Stranded Deep - maj (PS4 / PS5)

