PS Plus 25% taniej. Sony kusi graczy kolejną promocją abonamentu

Sony zachęca graczy do zakupu abonamentu PS Plus i robi to w najlepszy możliwy sposób - obniżając jego cenę.

Choć dziewiąta generacja konsol dopiero się rozpoczęła, to już widać wyraźnie, że będzie ona znacznie ciekawsza od poprzedniej. Rywalizacja pomiędzy Microsoftem i Sony rozgorzała na nowo, a przecież nie zapominajmy również o Nintendo, które znacznie odżyło od premiery Nintendo Switch. Nie wspominając o tym, że na horyzoncie majaczy już Nintendo Switch Pro.

Po ofensywnie Sony na początku roku, w ostatnich tygodniach do głosu doszedł Microsoft, który wreszcie sfinalizował przejęcie Bethesdy. "Zieloni" raz, po raz zaskakują nas kolejnymi ogłoszeniami, tak było choćby gdy ogłaszali, że Outriders - produkcja studia People Can Fly, już w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass. Japoński producent nie chce zbyt długo pozostawać w cieniu konkurencji i postanowił "odgryźć" się rywalom.

Zaledwie wczoraj dowiedzieliśmy się o 10 darmowych grach, które otrzymają posiadacze konsol PS4 bądź PS5, a już dzisiaj zaprezentowano nam kontrolery nowej generacji, które zadebiutują wraz z goglami wirtualnej rzeczywistości - PSVR 2. Jakby tego było mało, to Sony zachęca wszystkich niezdecydowanych do wypróbowania abonamentu PS Plus.

W ramach nowej promocji, która właśnie wystartowała na oficjalnej stronie producenta, roczny abonament PS Plus możecie kupić za 180 złotych, czyli 25% taniej niż normalnie. Do czego może przydać wam się ów subskrypcja? Oprócz możliwości korzystania z trybów sieciowych w grach, posiadacze PS Plus mogą liczyć na specjalne rabaty oraz darmowe gry, które zmieniają się co miesiąc.

Obecnie posiadacze abonamentu PS Plus mogą, bez żadnych dodatkowych opłat, dodać do swojej biblioteki następujące produkcje: Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint oraz Maquette.

