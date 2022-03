PS Plus Extra oficjalnie - premiera, cena, gry. Wszystko co musisz wiedzieć. Czy Xbox Game Pass zyskał poważnego konkurenta?

Najlepsza usługa abonamentowa dla graczy - Xbox Game Pass, właśnie zyskała konkurenta w postaci nowej wersji PlayStation Plus od Sony.

O "Projekcie Sprtacus" spekulowano już od miesięcy. Pod tą tajemniczą nazwą miał kryć się zupełnie nowy abonament od Sony - bezpośredni konkurent Xbox Game Pass. Tymczasem okazało się, że Sony nie zamierza rezygnować z doskonale rozpoznawalnej nazwy i właśnie zaprezentowało PS Plus 2.0.

Project Spartacus to nowy PlayStation Plus

Jim Ryan, we wpisie na oficjalnym blogu PlayStation ujawnił wszystkie szczegóły nowego PlayStation Plus. Zgodnie z przypuszczeniami, nowy abonament jest połączeniem dotychczasowych usług producenta, a więc PS Plus i PS Now. Gracze mogą zatem liczyć na dostęp do bogatej biblioteki gier na PS4 i PS5. Nowy PlayStation Plus dostępny będzie w trzech wariantach.

PlayStation Plus Essential, Extra i Premium - cena i zawartość

Nowy PlayStation Plus został podzielony na trzy progi cenowe - Essential, Extra i Premium, każdy z nich drastycznie różni się zawartością.

PlayStation Plus Essential to najtańszy abonament Sony. W zamian za 8,99 Euro miesięcznie (~42 zł) otrzymamy wszystkie benefity, z których obecnie znane jest PS Plus, czyli darmowe gry co miesiąc, zniżki i liczne promocje oraz możliwość gry online.

to najtańszy abonament Sony. W zamian za miesięcznie (~42 zł) otrzymamy wszystkie benefity, z których obecnie znane jest PS Plus, czyli darmowe gry co miesiąc, zniżki i liczne promocje oraz możliwość gry online. PlayStation Plus Extra to już konkurent dla Xbox Game Pass. W cenie 13,99 Euro miesięcznie (~65 zł) oprócz korzyści z "Essential" otrzymamy również dostęp do blisko 400 gier, w tym większości wydanych do tej pory produkcji na wyłączność PS4 i PS5.

to już konkurent dla Xbox Game Pass. W cenie miesięcznie (~65 zł) oprócz korzyści z "Essential" otrzymamy również dostęp do blisko 400 gier, w tym większości wydanych do tej pory produkcji na wyłączność PS4 i PS5. PlayStation Plus Premium to oferta dla najbardziej wymagających graczy. Za 16,99 Euro miesięcznie (~79 zł) gracze otrzymują dostęp do wszystkich korzyści z tańszych abonamentów, a dodatkowo mogą liczyć na ponad 300 kultowych gier z oryginalnego PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 i PSP. Części z nich będzie dostępna do pobrania, inne z kolei tylko za pośrednictwem chmury. Co istotne, dostęp do chmury otrzymają tylko użytkownicy z krajów, w których obecnie działa PS Now. Oznacza to, że Polska zostanie z tego grona wykluczona. PlayStation Plus Premium zaoferuje również dostęp do wersji "trial" premierowych tytułów.

W PlayStation Plus Extra znajdziemy ponad 400 gier, w tym najlepsze tytuły na wyłączność PS4 i PS5 (fot. Sony)

Sony chce wprowadzać nowy abonament fazowo. W pierwszej kolejności usługa zadebiutuje na wybranych rynkach azjatyckich. Jim Ryan podkreślił jednak, ze celem jego firmy jest wprowadzenie nowego PlayStation Plus na większości rynków do końca pierwszej połowy 2022 roku (najpóźniej w czerwcu).

Czy Xbox Game Pass ma się czego obawiać?

Będąc całkowicie obiektywnym, to śmiało możemy stwierdzić, że Xbox Game Pass nie ma żadnych powodów do obaw. Flagowa usługa Microsoftu jest "lata świetlne" przed konkurencją i debiut nowego PS Plus tego nie zmieni... przynajmniej na razie. Wiele zależy od tego, jak nowy PlayStation Plus będzie rozwijany i jakie gry będą do niego trafiać. Musimy też poczekać na oficjalne ceny w Polsce. Bowiem póki co oferta Sony wypada znacznie mniej atrakcyjnie niż Game Pass.

