PS Plus Premium - cena i data premiery nowego abonamentu w Polsce ujawniona. Tanio nie będzie

Sony ujawniło wreszcie, ile wyniesie cena nowego abonamentu PS Plus w Polsce. Wiemy także, kiedy usługa trafi do Polski. Długo nie będziemy musieli czekać, ale czy jest na co?

PS Plus Premium zadebiutuje w Polsce już 22 czerwca (fot. Sony)

Pod koniec marca tego roku Sony zapowiedziało nowy abonament PlayStation Plus, który ma nawiązać realną walkę z Xbox Game Pass. Ulepszony PS Plus ma nam oferować wszystkie dotychczasowego korzyści usługi, jak darmowe gry czy zniżki, plus kilka nowych możliwości. Nowy abonament podzielono na trzy wersje: Essential, Extra i Premium, które znacząco różnią się nie tylko zawartością, ale również ceną. Po niemal miesiącu od ogłoszenia nowego PS Plus, Sony wreszcie ujawniło nam polskie ceny usługi. Niestety, tanio nie będzie.

Nowy PS Plus - Essential, Extra, Premium. Ceny i korzyści

PlayStation Plus Essential

Najtańszy abonament Sony zapewniający wszystkie benefity, z których obecnie znane jest PS Plus, czyli: darmowe gry co miesiąc (dwie na PS4 i jedną na PS5), zniżki i liczne promocje oraz możliwość gry online.

Cena:

37 zł za 1 miesiąc

100 zł za 3 miesiące

240 zł za 12 miesięcy

PlayStation Plus Extra

Oprócz korzyści z "Essential" otrzymamy również dostęp do blisko 400 gier, w tym większości wydanych do tej pory produkcji na wyłączność PS4 i PS5.

Cena:

58 zł za 1 miesiąc

165 zł za 3 miesiące

400 zł za 12 miesięcy

PlayStation Plus Premium

Oferta dla najbardziej wymagających graczy. PS Plus Premium zapewnia dostęp do wszystkich korzyści z tańszych abonamentów, a dodatkowo abonenci mogą liczyć na ponad 300 kultowych gier z oryginalnego PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 i PSP. Części z nich będzie dostępna do pobrania, inne z kolei tylko za pośrednictwem chmury. PS Plus Premium zaoferuje również dostęp do wersji "trial" premierowych tytułów na wyłączność PS5 i PS4.

Cena:

70 zł za 1 miesiąc

200 zł za 3 miesiące

480 zł za 12 miesięcy

Nowy PS Plus - czy jest na co czekać?

Dobrze, że Sony postanowiło przebudować i ulepszyć swoją usługę abonamentową. Jedyną chybioną decyzją wydaje się być jednak jej cena, a w szczególności wariantu PS Plus Premium. Biorąc pod uwagę jego zawartość, to wciąż wypada on gorzej niż Xbox Game Pass Ultimate, który w Polsce wyceniono oficjalnie na 54,99 zł. Co gorsza, nawet PlayStation Plus Premium jest droższe od znacznie bogatszej oferty konkurencji. Wydaje się, że po raz kolejny pokazuje to pychę włodarzy japońskiego producenta, którzy są pewni, że ich klienci bezkrytycznie kupią wszystko, co zostanie im udostępnione. Gdyby Sony faktycznie chciało rzucić wyzwanie Xbox Game Pass, to cena PS Plus Premium powinna być przynajmniej na tym samym poziomie co abonament Microsoftu.

PS Plus Premium - data premiery

Nowy PlayStation Plus, w wersji Essential, Extra i Premium zadebiutuje w Polsce już 22 czerwca. Wówczas posiadany przez was abonament PS Plus automatycznie zostanie przekonwertowany na wariant "Essential".

