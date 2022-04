PS Plus Premium - premiera, cena, lista gier. Wszystko co musisz wiedzieć o nowej usłudze abonamentowej Sony

Najlepsza usługa abonamentowa dla graczy - Xbox Game Pass, właśnie zyskała konkurenta w postaci nowej wersji PlayStation Plus od Sony. Sprawdźcie, co wiemy o PS Plus Premium.

Spis treści

Nowy PlayStation Plus od Sony chce nawiązać "walkę" z Xbox Game Pass (fot. Sony)

O "Projekcie Sprtacus" spekulowano już od miesięcy. Pod tą tajemniczą nazwą miał kryć się zupełnie nowy abonament od Sony - bezpośredni konkurent Xbox Game Pass. Tymczasem okazało się, że Sony nie zamierza rezygnować z doskonale rozpoznawalnej nazwy i zaprezentowało nowy PS Plus - Premium, Extra i Essential.

Project Spartacus to nowy PlayStation Plus

Jim Ryan, we wpisie na oficjalnym blogu PlayStation ujawnił wszystkie szczegóły nowego PlayStation Plus. Zgodnie z przypuszczeniami, nowy abonament jest połączeniem dotychczasowych usług producenta, a więc PS Plus i PS Now. Gracze mogą zatem liczyć na dostęp do bogatej biblioteki gier na PS4 i PS5. Nowy PlayStation Plus dostępny będzie w trzech wariantach.

PS Plus Premium - cena i zawartość

Nowy PlayStation Plus został podzielony na trzy progi cenowe - Essential, Extra i Premium, każdy z nich drastycznie różni się zawartością.

PS Plus Essential to najtańszy abonament Sony. Zapewni on nam wszystkie benefity, z których obecnie znane jest PS Plus, czyli darmowe gry co miesiąc, zniżki i liczne promocje oraz możliwość gry online. Cena: 37 zł za 1 miesiąc, 100 zł za 3 miesiące, 240 zł za 12 miesięcy.

to najtańszy abonament Sony. Zapewni on nam wszystkie benefity, z których obecnie znane jest PS Plus, czyli darmowe gry co miesiąc, zniżki i liczne promocje oraz możliwość gry online. PS Plus Extra oprócz korzyści z wariantu "Essential" zagwarantuje również dostęp do blisko 400 gier, w tym większości wydanych do tej pory produkcji na wyłączność PS4 i PS5. Cena: 58 zł za 1 miesiąc, 165 zł za 3 miesiące, 400 zł za 12 miesięcy.

oprócz korzyści z wariantu "Essential" zagwarantuje również dostęp do blisko 400 gier, w tym większości wydanych do tej pory produkcji na wyłączność PS4 i PS5. PS Plus Premium to już konkurent dla Xbox Game Pass. Oprócz dostępu do wszystkich korzyści z tańszych abonamentów, możemy liczyć dodatkowo na ponad 300 kultowych gier z oryginalnego PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 i PSP. Części z nich będzie dostępna do pobrania, inne z kolei tylko za pośrednictwem chmury. W sumie w katalogu wersji "premium" znajdzie się ponad 740 gier. PlayStation Plus Premium zaoferuje również dostęp do wersji "trial" premierowych tytułów od PlayStation Studios. Cena: 70 zł za 1 miesiąc, 200 zł za 3 miesiące, 480 zł za 12 miesięcy.

W PlayStation Plus Extra znajdziemy ponad 400 gier, w tym najlepsze tytuły na wyłączność PS4 i PS5 (fot. Sony)

PS Plus Premium - kiedy premiera w Polsce?

Sony chce wprowadzać nowy abonament fazowo. W pierwszej kolejności usługa zadebiutuje na wybranych rynkach azjatyckich. Włodarze japońskiego producenta potwierdzili już jednak, że premiera nowego PS Plus odbędzie się w Polsce 22 czerwca 2022 roku. Wówczas posiadany przez was abonament PS Plus automatycznie zostanie przekonwertowany na wariant "Premium ".

PS Plus Premium - lista gier

Nowy PS Plus zaoferuje nam bogatą bibliotekę gier, na którą w dużej mierze składać się będą tytuły dostępne obecnie w PlayStation Now. Jeśli dopiero zamierzacie rozpocząć swoją przygodę z PlayStation to może być najlepsza okazja do zapoznania się z najważniejszymi i najbardziej kultowymi produkcjami japońskiego producenta. God of War, Horizon Zero Dawn, seria Uncharted czy The Last of Us to tylko kilka tytułów, które z pewnością pojawią się w ramach PS Plus Extra i Premium. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych gier z PS Now, które z dużą dozą prawdopodobieństwa trafią również do nowego PlayStation Plus.

Batman: Arkham Origins

Battle Chasers: Nightwar

BioShock 2 Remastered

Black Mirror

Bloodborne

Darksiders II Deathinitive Edition

Darksiders III

Death Stranding

Desperados III

DiRT 4

Dishonored

Dynasty Warriors 8

Everybody's Gone to the Rapture

Fallout 76

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Frostpunk: Console Edition

God of War

inFAMOUS Second Son

LittleBigPlanet 3

Mafia III

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Returnal

Saints Row IV: Re-Elected

Shadow Warrior 3

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Last of Us

The Surge 2

Uncharted 3: Drake's Deception GOTY Edition

Vampyr

Warhammer: Vermintide 2

Yakuza 5

Do powyższego grona z pewnością trafią również Destiny 2 ze wszystkimi wydanymi do tej pory dodatkami (możliwe, że również ze znakomitą Królową-Wiedźmą). Sony niedawno zostało bowiem właścicielem legendarnego studia - Bungie. Choć deweloperzy wynegocjowali sobie sporo swobody, a marką Destiny wciąż w pełni należy do jej twórców, to trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zabrakłoby Destiny 2 w ofercie nowego PlayStation Plus.

Czy Game Pass ma się czego obawiać?

Będąc całkowicie obiektywnym, to śmiało możemy stwierdzić, że Xbox Game Pass nie ma żadnych powodów do obaw. Flagowa usługa Microsoftu jest "lata świetlne" przed konkurencją i debiut nowego PS Plus tego nie zmieni... przynajmniej na razie. Wiele zależy od tego, jak PlayStation Plus Premium będzie rozwijany i jakie gry będą do niego trafiać. Oficjalne ceny nowego PS Plus w Polsce nie napawają nas optymizmem i pokazują, że Sony nie do końca je przemyślało. Bowiem póki co PS Plus Premium jest droższy od Xbox Game Pass Ultimate, a wypada znacznie mniej atrakcyjnie.

