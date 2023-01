PS Plus Premium - premiera, cena, lista gier. Wszystko co musisz wiedzieć o usłudze abonamentowej Sony

Sprawdźcie, co wiemy o PS Plus Essential, Extra i Premium - cena, lista gier, data premiery. Wszystkie informacje w jednym miejscu.

O "Projekcie Sprtacus" spekulowano już od miesięcy. Pod tą tajemniczą nazwą miał kryć się zupełnie nowy abonament od Sony - bezpośredni konkurent Xbox Game Pass. Tymczasem okazało się, że Sony nie zamierza rezygnować z doskonale rozpoznawalnej nazwy i zaprezentowało nowy PS Plus - Premium, Extra i Essential.

PS Plus Extra|Premium - gry. Styczeń 2023

Sony oficjalnie przedstawiło gry, które trafią do PlayStation Plus Essential, Extra i Premium już w styczniu 2023 roku. Lista prezentuje się imponująco i nikt nie powinien narzekać na nudę.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS+ Essential / Extra / Premium)

Fallout 76 (PS+ Essential / Extra / Premium)

Axiom Verge 2 (PS+ Essential / Extra / Premium)

Back 4 Blood (PS+ Extra / Premium)

Dragon Ball FighterZ (PS+ Extra / Premium)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS+ Extra / Premium)

Life is Strange: Before the Storm (PS+ Extra / Premium)

Life is Strange (PS+ Extra / Premium)

Sayonara Wild Hearts (PS+ Extra / Premium)

Jett: The Far Shore (PS+ Extra / Premium)

Just Cause 4: Reloaded (PS+ Extra / Premium)

Omno (PS+ Extra / Premium)

Erica (PS+ Extra / Premium)

Syphon Filter 3 (PS+ Premium)

Star Wars Demolition (PS+ Premium)

Hot Shots Golf 2 (PS+ Premium)

Większość powyższych tytuł będzie dostępna od 17 stycznia, wyjątkiem są gry dostępne również dla PS Plus Essential, bowiem te już są dostępne dla graczy. W dalszej części artykułu znajdziecie archwialne zestawienia gier PS Plus, jak i najważnejsze informacje na temat usługi Sony.

Project Spartacus to nowy PlayStation Plus

Jim Ryan, we wpisie na oficjalnym blogu PlayStation ujawnił wszystkie szczegóły nowego PlayStation Plus. Zgodnie z przypuszczeniami, nowy abonament jest połączeniem dotychczasowych usług producenta, a więc PS Plus i PS Now. Gracze mogą zatem liczyć na dostęp do bogatej biblioteki gier na PS4 i PS5. Nowy PlayStation Plus dostępny będzie w trzech wariantach.

PS Plus Premium - zawartość i nowe funkcje

Nowy PlayStation Plus został podzielony na trzy warianty - Essential, Extra i Premium, każdy z nich drastycznie różni się zawartością.

PS Plus Essential

Nowy "podstawowy" abonament Sony, który zastąpi dotychczasowy PlayStation Plus. Jednocześnie oferuje on dokładnie to samo, do czego przyzwyczajeni byli dotychczasowi użytkownicy abonamentu PS Plus, czyli:

Comiesięczny dostęp do darmowych gier na PS4 i PS5

Możliwość gry online

Liczne zniżki i promocje

Możliwość zapisywania danych w chmurze

Kolekcja PlayStation Plus

PS Plus Extra

PS Plus Extra to pierwszy z "nowych" abonamentów Sony. Oprócz korzyści z wariantu "Essential" zagwarantuje również dostęp do blisko 400 gier, w tym większości wydanych do tej pory produkcji na wyłączność PS4 i PS5. W sumie abonenci PS Plus Extra mogą liczyć na:

Comiesięczny dostęp do darmowych gier na PS4 i PS5

Możliwość gry online

Liczne zniżki i promocje

Możliwość zapisywania danych w chmurze

Kolekcja PlayStation Plus

Katalog gier z PS4 i PS5 (ponad 400 tytułów)

PS Plus Premium

PS Plus Premium to już konkurent dla Xbox Game Pass. Oprócz dostępu do wszystkich korzyści z tańszych abonamentów, możemy liczyć dodatkowo na ponad 300 kultowych gier z oryginalnego PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 i PSP. Części z nich będzie dostępna do pobrania, inne z kolei tylko za pośrednictwem chmury. W sumie w katalogu wersji "premium" znajdzie się ponad 740 gier. PlayStation Plus Premium zaoferuje również dostęp do wersji "trial" premierowych tytułów od PlayStation Studios.

Comiesięczny dostęp do darmowych gier na PS4 i PS5

Możliwość gry online

Liczne zniżki i promocje

Możliwość zapisywania danych w chmurze

Kolekcja PlayStation Plus

Katalog gier z PS4 i PS5 (ponad 400 tytułów)

Katalog gier z PS1, PS2, PS3 i PSP (ponad 340 tytułów)

Wersje próbne najnowszych gier

Transmisja strumieniowa w chmurze

PS Plus Extra i Premium w Polsce - cena. Ile kosztuje nowy PlayStation Plus?

W zależności od wybranego wariantu, ceny nowego PlayStation Plus znacznie się od siebie różnią. Gracze mogą zakupić nowe usługi na okres jednego, trzech bądź dwunastu miesięcy. Ceny PS Plus Essential, Extra i Premium w Polsce prezentują się następująco:

PS Plus Essential

Cena za 1 miesiąc - 37 zł

Cena za 3 miesiące - 100 zł

Cena za 12 miesięcy - 240 zł

PS Plus Extra

Cena za 1 miesiąc - 58 zł

Cena za 3 miesiące - 165 zł

Cena za 12 miesięcy - 400 zł

PS Plus Premium

Cena za 1 miesiąc - 70 zł

Cena za 3 miesiące - 200 zł

Cena za 12 miesięcy - 480 zł

W PlayStation Plus Extra znajdziemy ponad 400 gier, w tym najlepsze tytuły na wyłączność PS4 i PS5 (fot. Sony)

PS Plus Premium - kiedy premiera w Polsce?

Sony chce wprowadzać nowy abonament fazowo. W pierwszej kolejności usługa zadebiutuje na wybranych rynkach azjatyckich. Włodarze japońskiego producenta potwierdzili już jednak, że premiera nowego PS Plus odbędzie się w Polsce 22 czerwca 2022 roku. Sony podkreśliło jednak w oficjalnym komunikacie, że cały proces wdrażania nowej usługi potrwa do 23 czerwca. Wówczas już wszyscy gracze będą mogli skorzystać z nowej wersji abonamentu.

Co stanie się z moim abonamentem po wejściu PS Plus Premium?

W dniu premiery nowego PlayStation Plus, posiadany przez was abonament PS Plus automatycznie zostanie przekonwertowany na wariant "Essential". Co jednak, jeśli chcecie wypróbować opcję "Extra" bądź "Premium? Sony zadbało o to, aby każdy, kto już posiada abonament PS Plus mógł łatwo rozbudować swój wariant. Oznacza to, że za dodatkową opłatą będziecie mogli ulepszyć abonament "Essential" do "Extra" lub "Premium". Cena jaką trzeba będzie zapłacić, jest uzależniona od okresu, jaki pozostał do końca naszej aktualnej oferty. Upgrade wersji Essential do wyższych opcji będzie jednak zawsze tańszy niż kupno zupełnie nowego abonamentu.

Czy dotychczasowi użytkownicy PS Plus będą musieli dopłacić do nowej wersji usługi?

W sieci pojawiło się ostatnio wiele artykułów i wiadomości, które sugerowały, że Sony żąda dodatkowej opłaty od osób, które kupiły abonament PS Plus w promocji. Warto przy tym dodać, że sam japoński producent często oferował swoją usługę w znacznie niższej cenie, dlaczego zatem miałby teraz "karać" użytkowników?

Wszystko zaczęło się od informacji pojawiających się na forum Reddit od azjatyckich graczy, którzy mają już okazję korzystać z nowego abonamentu PS Plus. Okazuje się bowiem, że obecni posiadacze PS Plus, którzy kupili abonament w promocji zostali zmuszeni do wyrównania ceny, do jej standardowego poziomu. Na przykład, jeśli kupiliście roczny abonament PS Plus z 50% zniżką (np. podczas Days of Play) to zamiast 240 płaciliście wówczas 120 złotych. Według azjatyckich graczy, wraz z debiutem PS Plus Premium będziecie musieli dopłacić "promocyjne" 120 złotych, aby móc korzystać z abonamentu.

Okazuje się, że choć faktycznie gracze z Azji musieli dopłacić do abonamentu PS Plus, to nie jest to zamierzone działanie Sony, a jedynie błąd techniczny. Włodarze japońskiego producenta ustosunkowali się już do powyższej sprawy i w oficjalnym komunikacie wyjaśnili, że jest to jedynie usterka i wszyscy gracze otrzymają zwrot pieniędzy. Oznacza to zatem, że w dniu premiery usługi w Polsce, bez żadnych problemów i "dopłat" będziecie mogli korzystać PS Plus Essential (na taki abonament zostanie bowiem przekonwertowany dotychczasowy PlayStation Plus).

PS Plus Premium - lista gier

Nowy PS Plus zaoferuje nam bogatą bibliotekę gier, na którą w dużej mierze składać się będą tytuły dostępne obecnie w PlayStation Now. Jeśli dopiero zamierzacie rozpocząć swoją przygodę z PlayStation to może być najlepsza okazja do zapoznania się z najważniejszymi i najbardziej kultowymi produkcjami japońskiego producenta. God of War, Horizon Zero Dawn, seria Uncharted czy The Last of Us to tylko kilka tytułów, które z pewnością pojawią się w ramach PS Plus Extra i Premium. Poniżej znajdziecie oficjalną listę gier, które trafią do nowego PlayStation Plus w dniu jego premiery.

Alienation - PS4

Ashen - PS4

Assassin’s Creed Valhalla - PS4/PS5

- PS4/PS5 Bloodborne - PS4

Celeste - PS4

Cities: Skylines - PS4

Concrete Genie - PS4

Control: Ultimate Edition - PS4/PS5

- PS4/PS5 Days Gone - PS4

Dead Cells - PS4

Dead Nation Apocalypse Edition - PS4

Death Stranding - PS4/PS5

Death Stranding Director’s Cut - PS4/PS5

- PS4/PS5 Demon’s Souls - PS5

Destruction AllStars - PS5

Everybody’s Golf - PS4

Final Fantasy XV Royal Edition - PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut - PS4/ PS5

- PS4/ PS5 God of War - PS4

Gravity Rush 2 - PS4

Gravity Rush Remastered - PS4

Hollow Knight - PS4

Horizon Zero Dawn - PS4

Infamous First Light - PS4

Infamous Second Son - PS4

- PS4 Knack - PS4

LittleBigPlanet - PS4

LocoRoco 2 Remastered - PS4

LocoRoco Remastered - PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy - PS4/PS5

- PS4/PS5 Marvel’s Spider-Man - PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - PS4/PS5

Matterfall - PS4

MediEvil - PS4

Mortal Kombat 11 - PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - PS4

NBA 2K22 - PS4/PS5

Outer Wilds - PS4

Patapon 2 Remastered - PS4

Patapon Remastered - PS4

Red Dead Redemption 2 - PS4

Resident Evil - PS4

Resogun - PS4

Returnal - PS5

Shadow of the Colossus - PS4

Soulcalibur VI - PS4

Tearaway Unfolded - PS4

The Artful Escape - PS4/PS5

The Crew 2 - PS4

The Last Guardian - PS4

The Last of Us Remastered - PS4

The Last of Us: Left Behind - PS4

Uncharted 4: A Thief’s End - PS4

- PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection - PS4

Uncharted: The Lost Legacy - PS4

Until Dawn - PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios - PS4

Oprócz tego, nabywcy abonamentu PS Plus Premium mogą liczyć na dostęp do klasycznych gier z PSOne, PSP i PS3 (tylko za pośrednictwem chmury):

Ape Escape

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Baja: Edge of Control HD

Bioshock Remastered

Borderlands The Handsome Collection

Bulletstorm: Full Clip Edition

Dark Cloud

Dark Cloud 2

FantaVision

Hot Shots Golf

Hot Shots Tennis

I.Q. Intelligent Qube

Jak 3

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Jak II

Jak X: Combat Racing

Jumping Flash!

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Lego Harry Potter Collection

Mr. Driller

Rogue Galaxy

Siren

Super Stardust Portable

Syphon Filter

Tekken 2

Wild Arms 3

Worms Armageddon

Worms World Party

Gry z PlayStation 3 (dostępne jedynie w PS Plus Premium za pośrednictwem chmury):

Asura’s Wrath

Castlevania: Lords of Shadow 2

Crash Commando

Demon’s Souls

Devil May Cry HD Collection

echochrome

Enslaved: Odyssey to the West

F.E.A.R.

Hot Shots Golf: Out of Bounds

Hot Shots Golf: World Invitational

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous: Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho!

Lost Planet 2

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Ninja Gaiden Sigma 2

Puppeteer

rain

Ratchet & Clank: A Crack in Time

Ratchet & Clank: Into the Nexus

Ratchet & Clank: Quest For Booty

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Do powyższego grona w przyszłości powinno trafić również również Destiny 2 ze wszystkimi wydanymi do tej pory dodatkami (możliwe, że również ze znakomitą Królową-Wiedźmą). Sony niedawno zostało bowiem właścicielem legendarnego studia - Bungie. Choć deweloperzy wynegocjowali sobie sporo swobody, a marką Destiny wciąż w pełni należy do jej twórców, to trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zabrakłoby Destiny 2 w ofercie nowego PlayStation Plus.

Aktualizacja

Nowy PlayStation Plus zdążył już zadebiutować w Azji i Ameryce Północnej, sytuacja z tym związana jest o tyle ciekawa, że gry dostępne w ramach PS Plus Extra i Premium znacznie się od siebie różnią w zależności od lokalizacji. Co więcej, nawet nieco uboższa wersja azjatycka wciąż oferuje znacznie więcej tytułów niż początkowo ogłosiło Sony.

Wersja amerykańska PS Plus Premium w sumie liczy ponad 700 gier, w tym 400 tytułów na konsole PS4 oraz PS5 i 300 klasycznych produkcji z PlayStation 3 (które są dostępne za pośrednictwem chmury). Na co mogą dokładnie liczyć amerykanie? Oto lista gier z PlayStation 4 i 5, które będzie można pobrać bezpośrednio na konsole:

11-11 Memories Retold

2Dark

8 Bit Armies

9 Monkeys of Shaolin

Absolver Downfall

Abzu

Ace of Sea Food

Adrift

Agatha Christie The ABC Murders

Agents of Mayhem

Age of Wonders: Planetfall

Alienation

AO Tennis 2

Aragami

Arc The Lad: Twilight of Spirits

Ashen

Ash of Gods

Assassin’s Creed Valhalla

Assetto Corsa Competizione

Astebreed

Atari Flashback Classics Vol. 1

Atari Flashback Classics Vol. 2

Avicii Invector

Bad North

Baja Edge of Control

Balan Wonderworld

Batman Arkham Knight

Battle Chaser Knight War

Battlefield 1

Bee Simulator

Beyond: Two Souls

BigSky: Infinity

Bioshock Remastered

Bioshock 2 Remastered

Bioshock Infinite The Complete Edition

Black Mirror

Blasphemous Wounds of Eventide

Bloodborne

Bloodstained: Ritual of the Night

Bomber Crew

Borderlands: The Handsome Collection

Bound

Bound by Flame

Brawlout

Brothers: A Tale of Two Sons

Bubsy: The Woolies Strike Back

Bulletstorm: Full Clip Edition

Call of Cthulu

Call of Duty Black Ops 3

Carmageddon: Max Damage

Car Mechanic Simulator

Cartoon Network Battle Crashers

Celeste

Chess Ultra

CHild of Light

Children of Morta

Chronos: Before The Ashes

Cities Skylines

Clouds of Sheep 2

Concrete Genie

Control: Ultimate Edition

Crashing Bandicoot N-Sane Trilogy

Criss Tales

Crysis Remastered

Dangerous Golf

Dark Rose Valkyrie

Darksiders Genesis

Darksiders 2

Darksiders 3

Darksiders Warmastered Edition

Days Gone

DLC – The Game

Dead Cells

Deadlight Director’s Cut

Dead Nation

Death Squared

Death Stranding

Death Stranding Director’s Cut

Deliver Us the Moon

Demon’s Souls

Descenders

Desperados 3

Destruction Allstars

Detroit: Become Human

Disaster Report 4

Doom (2016)

Dreamfall Chapters

Dungeons 2

Eagle Flight

Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair

Eat Them

Electronic Super Joy

Elex

El Hijo: A Wild West Tale

Embr: Firefighting with friends

Empire of Sin

Enter the Gungeon

Entwined

Everspace

Everybody’s Golf

Evil Genius 2: World Domination

Fallout 4

Fallout 76

Far Cry 3

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 4

FIA European Truck Racing

Ex Fighting Layer

Final Exam

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy X / X-2 HD

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Final Fantasy XV Royal Edition

Fluster Cluck

Foreclosed

For Honour

For the King

Friday the 13th

Frost Punk

Fury Unleashed

Gabbuchi

Get Even

Ghost of a Tale

Ghostrunner

Giana Sisters Twisted Dreams

God of War

God of War 3: Remastered

Gods Will Fall

Golf with your Friends

Goosebumps The Game

Grand Ages Medieval

Graveyard Keeper

Gravity Rush Remastered

Gravity Rush 2

Greed Fall

Grip

Gunvolt Chronicles

Hamster Ball

Harvest Moon Light of Hope

Harvest Moon Mad Dash

Harvest Moon One World

Heavy Rain

Hello Neighbour

Hollow Knight Voidheart Edition

Homefront The Revolution

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Hotline Miami 2

Hotshot Racing

How to Survive 2

How to Survive Storm Warning

Hue

Human Fall Flat

I am Bread

I am Dead

inFamous First Light

inFamous Second Son

Infinite Minigolf

Injustice Gods Among Us

Injustice 2

Joe Dever’s Lone Wolf

John Wick Hex

Jotun

Journey to the Savage Planet

Jumping Flash

Jumpjet Rex

Key We

Killzone Shadow Fall

Kinetica

Kingdom Come Deliverance

Kingdom New Lands

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Kingdom Two Crowns

Knack

Kona

Last Day of June

Last Stop

Lawn Mowing Simulator

Left Alive

Legendary Fishing

Legends of Ethernal

Lego Harry Potter Collection

Leo’s Fortune

Little Big Planet 3

Little Nightmares

Lock’s Quest

LocoRoco Remastered

Lost Words: Beyond the Page

Lumines Remastered

Mafia Definitive Edition

Mafia 2 Definitive Edition

Mafia 3 Definitive Edition

Magicka 2

Mahjong

Malicious Fallen

Maneater

Marvel Puzzle Quest

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Matterfall

MediEvil

Metro 2033 Redux

Metro Last Light Redux

Might Number 9

MINIT

Mitsurugi Kamui Hikae

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Monkey Island 2 Special Edition

Monster Hunter World

Monster Truck Championship

Moonlighter

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat X

Mount & Blade: Warband

Moving Out

Mud Runner

MX vs ATV All Out

My Friend Pedro

My Time at Portia

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja

Nascar Heats

NBA 2K22

NBA 2K Playgrounds 2

Necromunda Underhive Wars

Nidhogg

Nighogg 2

Nights of Azure

Nights of Azure 2

Nioh

No Straight Roads

Numblast

Observation

Observer

Oddworld: Abe’s Odyssey: New and Tasty

Omega Quintet

Outcast Second Contact

Outer Wilds

Overcooked 2

Overpass

Override 2: Super Mech League

Party Hard

Patapon

Patapon 2

Payday 2: Crimewave Edition

PGA Tour 2K21

PixelJunk Eden Encore

PixelJunk Monsters

PixelJunk Racers

Pixel Piracy

Planet Minigolf

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Portal Knight

Power Rangers: Battle For The Grid

Prey

Primal

Prison Architect

Pure Farming 2018

Pure Hold’Em Poker Championship

Pure Pool

QBert Rebooted

Rad Rodgers

Rainbow Moon

Ratchet and Clank

Rebel Galaxy

Red Dead Redemption 2

Redeemer Enhanced Edition

Red Faction Guerrilla Remarstered

Reel Fishing Road Trip Adventure

Relicta

Resident Evil

Resident Evil 7

Resogun

Returnal

Rez Infinite

Ride 4

Rise of Kasai

Risk Urban Assault

Rock of Ages 3

Rogue Galaxy

Rogue Stormers

R-Type Final 2

Saints Row The Third: Remastered

Seasons After Fall

Secret Neighbour

Serious Sam Collection

Shadow of the Beast

Shadow of the Colossus

Shadow Warrior

Shadow Warrior 3

Shenmue 3

Sine Mora EX

Siren

Sky Dive

Sky Drift

Sky Drift Infinity

Sky Fighter

Slime Rancher

Sniper Elite 4

Soma

Soul Calibur VI

South Park The Stick of Truth

South Park The Fractured But Whole

Space Hulk: Deathwing Enhanced

Space Hulk: Deathwing Enhanced

Space Hulk Tactics

Space Junkies

Sparkle Unleashed

Splitlings

Starlink Battle for Atlas

Star Ocean First Departure

Star Trek Bridge Crew

Super Star Wars

Steep

Stellaris

Stranded Deep

Strider

Street Fighter 2 HD Remix

Surgeon Simulator

Surviving Mars

Tearaway Unfolded

Telling lies

Tennis World Tour 2

Terraria

Tetris Effect Connected

The Artful Escape

The Book of Unwritten Tales 2

The Council

The Crew

The Crew 2

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The Elder Scrolls Online

The Fisherman – Fishing Planet

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

The Last of Us: Left Behind

The Last Tinker

The Lego Movie Videogame

The Long Dark

The Mark of Kai

The mEssenger

The Raven Remastered

The Secret of Monkey Island

The Surge

The Surge 2

The Technomancer

The Turing Test

The Vanishing of Ethan Carter

The Wonderful 101

This is the Police

This is the Police 2

This War of Mine

Thomas Was Alone

Tom Clancy’s The Division

Totally Reliable Delivery Service

Toukiden

Toukiden 2

Tour De France 2021

Tower Fall Ascesion

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Tricky towers

Trine 4

Tropico 5

TT: Isle of Man Ride of the Edge

Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted: The Nathan Dark Collection

Until Dawn

Valiant Hearts: The Great War

Vampyr

Velocibox

Velocity Ultra

Victor Vran Overkill

Wikings: Wolves of Midgard

Virginia

Warhammer 40,000: Inquisitor

Warhammer 40,000: Chaosbane

Warhammer: Vermintide

War of the Monsters

Warriors All-Stars

Watch Dogs

Werewolf The Apocalypse: Earthblood

Werewolves Within

Wild Arms

Wild Arms 3

Wild Guns Reloaded

Windbound

Wolfenstein: The New Order

World of Final Fantasy

WRC 10 The Official Game

Wreckfest

XCOM 2

Yet Another Zombie Defense

Ys IX: Monstrum Nox

Zombi

Zombi Army 4

Jak zatem doskonale widać, jest to oferta znacznie bogatsza, niż ta, którą oficjalnie zapowiedziało Sony kilka tygodni temu. Co to oznacza dla polskich użytkowników? Tego niestety nie wiemy, ale śmiało możemy założyć, że i w Polsce oferta PS Plus Extra i Premium będzie zawierać znacznie więcej gier niż początkowo zapowiadał japoński producent. Wątpliwe jest jednak, aby zestaw gier, który trafi do Europy przebił ofertę przygotowaną dla amerykańskich użytkowników.

PS Plus Premium i Extra otrzymają gry z Ubisoft+ Classics

Ubisoft+ Classics wzbogaci ofertę PS Plus Extra i Premium (fot. Ubisoft)

Jeśli powyższa lista gier, to wciąż za mało, aby przekonać was do droższych wariantów PlayStation Plus, to może zrobi to usługa Ubisoft+ Classics. W jej ramach dostaniecie dostęp do kilkudziesięciu gier z portfolio francuskiego producenta. Co istotne, Ubisoft+ Classics będzie dostępny wyłącznie na konsolach Sony, a posiadacze PS Plus Premium i PS Plus Extra otrzymają go bez dodatkowych kosztów. Usługa zadebiutuje już 22 czerwca i na start otrzymamy 27 gier, w tym:

Assassin’s Creed Valhalla

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 4

For Honor

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Crew 2

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

To jednak nie koniec, Ubisoft potwierdził już, że do końca 2022 roku lista gier w ramach Ubisoft+ Classics zostanie rozszerzona do 50 tytułów.

PS Plus Premium również na PC - wymagania i możliwości

Najwyższy abonament nowego PlayStation Plus - PS Plus Premium, będzie dostępny również na PC. Oznacza to, że w największe hity z PlayStation bez trudu zagracie na komputerach bez konieczności posiadania konsoli. Niestety, nie wszystko wygląda tak pięknie, jakby mogło się wydawać. Gry z PS4 i PS5 będą dostępne na PC tylko za pośrednictwem "chmury". PS Plus Premium nie pozwoli na pobranie gier na dysk i cieszenie się rozgrywką off-line. Chcąc streamować rozgrywkę nasz PC musi spełnić określone wymagania. Na szczęście, nie są one zbyt wygórowane, i tak naprawdę wasz komfort zabawy będzie zależał głównie od jakości posiadanego łącza internetowego.

PS Plus Premium - wymagania na PC

Minimalne:

OS: Windows 7 (SP 1), 8.1 lub 10

Procesor: Core i3 2.0 GHz

RAM: 2GB

Miejsce na dysku: 300 MB

Rekomendowane:

OS: Windows 7 (SP 1), 8.1 lub 10

Procesor: 3.5 GHz Intel Core i3 / 3.8 GHz AMD A10 lub szybszy

RAM: 2GB

Miejsce na dysku: 300 MB

Dodatkowo musicie także posiadać dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości 5 Mb/s dla najniższej jakości i minimum 15 Mb/s dla rozdzielczości 1080p. Do grania potrzebny będzie również kontroler DualShock 4 lub DualSense.

PS Plus Premium - w skrócie

Jeśli wolicie słuchać i oglądać niż czytać, to mamy dla was materiał wideo, który przedstawi wam wszystkie szczegóły na temat premiery nowego PlayStation Plus w Polsce.

Czy warto kupić PlayStation Plus Premium?

Wraz z debiutem nowego abonamentu Sony wielu graczy zadaję sobie kluczowe pytanie - czy warto go kupić? Odpowiedź na to pytanie nie należy do najprostszych. W dużej mierze zależy to od indywidualnych oczekiwań i upodobań graczy. Jako iż jest to temat, nad którym warto pochylić się nieco większą uwagą, to postanowiliśmy przygotować dla was obszerny artykuł, w którym dokładnie omawiamy wszystkie wady i zalety nowego PS Plus Premium. Może on pomoże wam w dokonaniu ostatecznej decyzji. Sprawdźcie zatem:

Czy Game Pass ma się czego obawiać?

Będąc całkowicie obiektywnym, to śmiało możemy stwierdzić, że Xbox Game Pass nie ma żadnych powodów do obaw. Flagowa usługa Microsoftu jest "lata świetlne" przed konkurencją i debiut nowego PS Plus tego nie zmieni... przynajmniej na razie. Wiele zależy od tego, jak PlayStation Plus Premium będzie rozwijany i jakie gry będą do niego trafiać. Oficjalne ceny nowego PS Plus w Polsce nie napawają nas optymizmem i pokazują, że Sony nie do końca je przemyślało. Bowiem póki co PS Plus Premium jest droższy od Xbox Game Pass Ultimate, a wypada znacznie mniej atrakcyjnie.

PS Plus Extra|Premium - gry. Lipiec 2022

Nowa usługa PlayStation Plus będzie rozwijana na wzór Xbox Game Pass. Oznacza to, że każdego miesiąca możemy liczyć na dodatkowe gry, które pojawią się ofercie abonamentu. Sony właśnie opublikowało listę nowych gier, które zawitają do PS Plus Extra i Premium w lipcu 2022.

PS Plus Extra

Assassin’s Creed Unity (PS4) – 19 lipca

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4) – 19 lipca

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4) – 19 lipca

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4) – 19 lipca

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4) – 19 lipca

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) – 19 lipca

(PS5) – 19 lipca Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4) – 19 lipca

Jumanji The Video Game (PS4) – 19 lipca

Marvel’s Avengers (PS4 / PS5) – 19 lipca

(PS4 / PS5) – 19 lipca Paw Patrol on a Roll! (PS4) – 19 lipca

ReadySet Heroes (PS4) – 19 lipca

Saints Row IV: Re-Elected (PS4) – 19 lipca

Saints Row Gat out of Hell (PS4) – 19 lipca

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5) – 19 lipca

Stray (PS4 / PS5) – 19 lipca

PS Plus Premium

Posiadacze PS Plus Premium, oprócz wszystkich powyżsyzch tytułów z PS Plus Extra, mogą dodatkowo liczyć na:

No Heroes Allowed! (PSP) – 19 lipca

LocoRoco Midnight Carnival (PSP) – 19 lipca

PS Plus Extra|Premium - gry. Sierpień 2022

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS+ Essential / Extra / Premium) - 2 sierpnia

Yakuza: Like a Dragon PS+ (Essential / Extra / Premium) - 2 sierpnia

Little Nightmares (Essential / Extra / Premium) - 2 sierpnia

Bugsnax (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Dead by Daylight (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Metro Exodus (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Monopoly Madness (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Monopoly Plus (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Trials of Mana (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

UNO (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Yakuza 0 (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Yakuza Kiwami (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Yakuza Kiwami 2 (PS+ Extra / Premium) – 16 sierpnia

Dodatkowo, Sony potwierdziło już, że do końca 2022 roku, w PlayStation Plus Premium pojawiją się również:

Yakuza 3 Remastered (PS+ Premium)

Yakuza 4 Remastered (PS+ Premium)

Yakuza 5 Remastered (PS+ Premium)

Yakuza 6: The Song of Life (PS+ Extra / Premium)

PS Plus Extra|Premium - gry. Wrzesień 2022

Sony ujawniło jakie gry trafią do abonentów PS Plus Essential, Extra i Premium we wrześniu 2022 r.

Granblue Fantasy: Versus (PS+ Essential / Extra / Premium) - 6 września

Need for Speed Heat (Essential / Extra / Premium) - 6 września

TOEM (Essential / Extra / Premium) – 6 września

Deathloop (PS+ Extra / Premium) - 20 września

Assassin’s Creed Origins (PS+ Extra / Premium) - 20 września

Watch Dogs 2 (Extra / Premium) - 20 września

Dragon Ball Xenoverse 2 (Extra / Premium) - 20 września

Spiritfarer: Farewell Edition (Extra / Premium) - 20 września

Chicory: A Colorful Tale (Extra / Premium) - 20 września

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (Extra / Premium) - 20 września

Alex Kidd in Miracle World DX (Extra / Premium) - 20 września

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Extra / Premium) - 20 września

Rayman Legends (Extra / Premium) - 20 września

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (Extra / Premium) - 20 września

The Sly Collection (PS+ Premium) - 20 września

Sly Cooper: Thieves in Time (PS+ Premium) - 20 września

Bentley’s Hackpack (PS+ Premium) - 20 września

Toy Story 3 (PS+ Premium) - 20 września

Kingdom of Paradise (PS+ Premium) - 20 września

PS Plus Extra|Premium - gry. Październik 2022

Sony ujawniło już pełną listę nowych gier dostępnych w PS Plus Essential, Extra i Premium, które trafią do graczy w październiku, a są to:

Hot Wheels Unleashed (PS+ Essential / Extra / Premium)

Injustice 2 (PS+ Essential / Extra / Premium)

Superhot (PS+ Essential / Extra / Premium)

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5 - (PS+ Extra / Premium)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Assassin’s Creed Odyssey | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Dragon Quest Builders | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Dragon Quest Builders 2 | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Inside | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

The Medium | PS5 - (PS+ Extra / Premium)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Assassin’s Creed III Remastered | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Assassin’s Creed Syndicate | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Hohokum | PS4 - (PS+ Extra / Premium)

Yakuza 3 Remastered | PS4 - (PS+ Premium)

Yakuza 4 Remastered | PS4 - (PS+ Premium)

Yakuza 5 Remastered | PS4 - (PS+ Premium)

Limbo | PS3 - (PS+ Premium)

Ultra Street Fighter IV | PS3 - (PS+ Premium)

Castlevania: Lords of Shadow | PS3 - (PS+ Premium)

Everyday Shooter | PS3 - (PS+ Premium)

PS Plus Extra|Premium - gry. Listopad 2022

Nioh 2 (PS+ Essential / Extra / Premium)

Heavenly Bodies (PS+ Essential / Extra / Premium)

LEGO Harry Potter Collection (PS+ Essential / Extra / Premium)

Chorus (PS+ Extra / Premium)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS+ Extra / Premium)

Earth Defense Force: World Brothers (PS+ Extra / Premium)

Ghost Recon Breakpoint (PS+ Extra / Premium)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS+ Extra / Premium)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS+ Extra / Premium)

Kingdom Hearts 3 (PS+ Extra / Premium)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS+ Extra / Premium)

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition (PS+ Extra / Premium)

Onee Chanbara Origin (PS+ Extra / Premium)

Rainbow Six Siege (PS+ Extra / Premium)

The Division 2 (PS+ Extra / Premium)

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition (PS+ Extra / Premium)

The Gardens Between (PS+ Extra / Premium)

What Remains of Edith Finch (PS+ Extra / Premium)

Ratchet & Clank (PS+ Premium)

Ratchet & Clank 2: Going Commando (PS+ Premium)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS+ Premium)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS+ Premium)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS+ Premium)

PS Plus Extra|Premium - gry. Grudzień 2022

Mass Effect Legendary Edition (PS+ Essential / Extra / Premium)

Divine Knockout Founder’s Edition (PS+ Essential / Extra / Premium)

Biomutant (PS+ Essential / Extra / Premium)

WWE 2K22 (PS+ Extra / Premium)

Far Cry 5 (PS+ Extra / Premium)

Far Cry New Dawn (PS+ Extra / Premium)

Far Cry Primal (PS+ Extra / Premium)

Mortal Shell (PS+ Extra / Premium)

Judgment (PS+ Extra / Premium)

Yakuza: Like a Dragon (PS+ Extra / Premium)

Yakuza 6: The Song of Life (PS+ Extra / Premium)

Śródziemie: Cień Mordoru (PS+ Extra / Premium)

Śródziemie: Cień Wojny (PS+ Extra / Premium)

The Pedestrian (PS+ Extra / Premium)

Evil Genius 2 (PS+ Extra / Premium)

Adventure Time Pirates of the Enchiridion (PS+ Extra / Premium)

Ben 10: Power Trip (PS+ Extra / Premium)

Gigantosaurus The Game (PS+ Extra / Premium)

Pillars of Eternity II: Deadfire (PS+ Extra / Premium)

Worms W.M.D (PS+ Extra / Premium)

The Escapists 2 (PS+ Extra / Premium)

Ridge Racer 2 (PS+ Premium)

Heavenly Sword (PS+ Premium)

Oddworld: Abe’s Exoddus (PS+ Premium)

Pinball Heroes (PS+ Premium)

