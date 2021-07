PS Plus Video Pass rośnie w siłę. Sony dodaje nowe filmy i seriale

PlayStation Plus to nie tylko darmowe gry. Sony ujawniło listę nowości, które trafią do filmowej usługi Video Pass.

PS Plus Video Pass (fot. Sony)

Od kwietnia tego roku posiadacze abonamentu PlayStation Plus w Polsce (jako jedyni na świecie) mogą cieszyć się dodatkowymi przywilejami w postaci Video Pass. Jest to dodatkowa usługa, która zapewnia nam dostęp do seriali i filmów wyprodukowanych przez Sony. Już początkowa oferta PS Plus Video Pass pozytywnie nas zaskoczyła, a jak właśnie ujawnił japoński producent, już niebawem będziemy mogli cieszyć się z nowej zawartości.

Do oferty PS Plus Video Pass dołączą cztery nowej seriale: "Crossing Swords", "WOKE", "Into the Dark" oraz zapowiedziany już wcześniej "Monsterland". Śmiało możemy również założyć, że nie jest to koniec atrakcji jakie czeka na nas w najbliższych tygodniach i miesiącach. Warto przypomnieć, że usługa Video Pass jest dostępna w naszym kraju w ramach testów, które potrwają rok (do kwietnia 2022 roku).

Zobacz również:

PS Plus Video Pass - kompletna lista filmów i seriali

Jesteście ciekawi co obecnie można obejrzeć w dzięki PS Plus Video Pass? Poniżej znajdziecie kompletne zestawienie filmów i seriali dostępnych w usłudze.

Filmy:

Jumanji: Welcome To The Jungle

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Spider-Man: Homecoming

Blumhouse's Fantasy Island

Escape Room (2019)

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Emoji Movie, The

Life

Rough Night

Pride + Prejudice + Zombies

Paul Blart: Mall Cop 2

Sex Tape

Interview, The (2014)

White House Down

Django Unchained

Venom

Equalizer 2, The

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival (2016)

Bad Boys For Life

Bad Boys

Seriale:

Crossing Swords (Sezon 1)

Into the Dark (Sezon 1)

Monsterland (Sezon 1)

Woke (Sezon 1)

Goldbergs, The (Sezony 1-4)

Snatch 2017 (Sezony 1-2)

Shut Eye (Sezony 1-2)

Marvel Anime: Iron Man (Sezon 1)

Marvel Anime: X-Men (Sezon 1)

Alex Rider (UK) (Sezon 1)

On Becoming A God In Central Florida (Sezon 1)

Mercedes (Sezony 1-3)

Future Man (Sezony 1-3)

W.A.T. (2017) (Sezony 1-2)

SuperMansion (sezony 1-3)

Lost Girl (Sezony 1-5)

Zobacz również: Kolejny State of Play dopiero we wrześniu? Co się dzieje z Sony?

Źródło: Sony