PS Plus - co w lipcu? Nie uwierzysz, jakie gry szykuje Sony

Abonament PS Plus przeszedł ostatnio rewolucję, ale na szczęście darmowe gry miesiąca pozostają bez zmian. My już wiemy, jakie produkcje szykuje dla nas Sony w lipcu.

PS Plus w lipcu 2022 z wyjątkowo ciekawymi grami (fot. Sony)

Nowe PlayStation Plus jest już dostępne w Polsce. Abonament Sony został podzielony na warianty Essential, Extra i Premium. Na szczęście, bez względu na wasz wybór, wciąż możecie liczyć na darmowe gry każdego miesiąca. Co czeka na posiadaczy PS Plus w lipcu 2022? Oto lista gier.

PS Plus lipiec 2022 - lista gier

Jak donosi znany leakster o pseudonimie billbil-kun - już w najbliższą środę Sony ujawni następujące gry w ramach PlayStation Plus:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4)

The Dark Pictures Man Of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5/PS4)

Na pierwszy plan wychodzi oczywiście znakomita gra platformowa - Crash Bandicoot 4: It’s About Time, szczególnie, że dostępna będzie ona zarówno na PS4, jak i PS5 (ze stosowaną aktualizacją). The Dark Pictures Man Of Medan to również tytuł, którym warto się zainteresować, szczególnie, że mówimy tu o produkcji mistrzów gatunku horroru - Supermassive Games. Arcadegeddon to z kolei trzecioosobowa strzelanka nastawiona na kooperację, w którą również będziecie mogli zagrać zarówno na starej, jak i obecnej generacji.

Z tej bogatej oferty gier w ramach PS Plus będą mogli skorzystać posiadacze pakietu Premium, Extra i Essential. Gry zostaną najprawdopodobniej udostępnione już w przyszłym tygodniu - 5 lipca.