PS Plus czerwiec 2020 – Sony pozamiatało. Mamy najlepsze zestawienie gier w 2020 roku

Sony postanowiło zadośćuczynić graczom przeciętny maj w PS Plus i zestawienie gier na czerwiec należy do najmocniejszych w tym roku.

Trzeba przyznać, że w tym roku Sony wyjątkowo rozpieszcza abonentów PlayStation Plus, bez żadnych dodatkowych opłat, otrzymaliśmy już m.in.: Bioshock: The Collection, The Sims 4, Shadow of the Colossus, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Uncharted 4: Kres złodzieja czy Dirt Rally 2.0. Producent wyraźniej zadyszki dostał w maju, kiedy to zaproponował Farming Simulator 19 oraz Cities: Skylines.

Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że w czerwcu Sony wróciło do formy.

Już we wtorek udostępniono pierwszą produkcję z czerwcowego PS Plus, a jest nią Call of Duty: WWII – produkcja autorstwa studia Sledgehammer Games, która przenosi graczy w realia II Wojny Światowej. W kampanii dla jednego gracza wcielamy się w postać Ronalda „Reda" Danielsa – żołnierza 1 Dywizji Piechoty, który uczestniczy między innymi w lądowaniu w Normandii oraz wyzwoleniu Paryża.

Fani strzelanek z całą pewnością nie będą mogli w tym miesiącu narzekać, bowiem drugą ujawnioną produkcją, która za darmo otrzymają abonenci PS Plus w czerwcu, jest Star Wars Battlefront II, czyli produkcja zasłużonego studia EA DICE. Choć po premierze gry wylała się na nią fala krytyki (m.in. za kontrowersyjne mikropłatności), to twórcom w kolejnych miesiącach udało się odbudować tytuł i przyciągnąć do niego miliony nowych graczy. Obecnie jest to jedna z najbardziej rozbudowanych produkcji sieciowych, opartych o uniwersum Gwiezdnych Wojen. Star Wars Battlefront II będzie dostępne do pobrania już od najbliższego wtorku (2 czerwca).

Pamiętajcie, że obecnie trwa PlayStation Days of Play 2020 i możecie nabyć roczny abonament PS Plus 30% taniej.

źródło: Sony