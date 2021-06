PS Plus czerwiec 2021 - Sony udostępnia kolejną grę za darmo

Sony postanowiło dodatkowo nagrodzić abonentów usługi PS Plus w tym miesiącu i właśnie udostępniło dodatkową produkcję, którą możecie pobrać bez żadnych dodatkowych kosztów.

Japoński producent regularnie rozpieszcza posiadaczy abonamentu PlayStation Plus. W tym miesiącu darmowymi tytułami są: Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oraz Operation: Tango. Jak się okazuje, to jednak nie wszystko, do tego grona dołączyła właśnie produkcja dla sympatyków VR - Racket Fury: Table Tennis, którą przy pomocy gogli PSVR możecie ograć zarówno na PlayStation 4, jak i PS5. Warto jednak podkreślić, że w odróżnieniu od pozostały tytułów z czerwcowego PS Plus, Racket Fury: Table Tennis będzie dostępna za darmo dla abonentów usługi tylko do 19 czerwca. Pozostałe gry możecie dodawać do swojej biblioteki do 5 lipca.

PS Plus czerwiec 2021:

Star Wars Squadrons (PS4/PS5)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4/PS5)

Operation: Tango (PS5)

Racket Fury: Table Tennis (PSVR) - tylko do 19 czerwca

