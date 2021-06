PS Plus czerwiec 2021 - darmowe gry na PS4 i PS5 już dostępne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą już pobierać czerwcowe gry w ramach abonamentu PS Plus.

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło listę darmowych gier dla abonentów PS Plus, które trafią do właścicieli konsol PS4 i PS5. Wreszcie przyszła pora na dodanie ich do waszych bibliotek.

PS Plus czerwiec 2021 – lista gier

Przypomnijmy, w ramach abonamentu PS Plus możecie w tym miesiącu pobrać za darmo trzy gry: Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oraz Operation: Tango. Pierwsza z nich to symulator myśliwców w uniwersum Gwiezdnych wojen. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to z kolei najnowsza odsłona kultowej serii bijatyk. W ostatnią produkcję, skupioną na kooperacji, zagrają wyłącznie posiadacze PS5, a będzie to Operation: Tango.

PS Plus czerwiec 2021:

Star Wars Squadrons (PS4/PS5)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4/PS5)

Operation: Tango (PS5)

Powyższe tytuły będą dostępne za darmo do 5 lipca.

