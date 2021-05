PS Plus czerwiec 2021 - poznaliśmy darmowe gry na PS4 i PS5

Właśnie poznaliśmy darmowe gry w ramach abonamentu PS Plus, które otrzymają posiadacze konsol PS4 i PS5 w czerwcu 2021.

Sony nie zawiodło naszych oczekiwań i zgodnie z tradycją ujawniło dzisiaj listę gier, które już niebawem będą mogli pobrać za darmo posiadacze abonamentu PS Plus na PlayStation 4 i PS5. Co tym razem przygotował dla nas japoński producent?

PS Plus czerwiec 2021 – lista gier

Spekulacji odnośnie czerwcowej ofert PS Plus było sporo. Potwierdziły się jednak nasze wczorajsze doniesienia i ostatecznie na właścicieli PS4 i PS5 czekają trzy gry: Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oraz Operation: Tango. Pierwsza z nich to symulator myśliwców w uniwersum Gwiezdnych wojen. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to z kolei najnowsza odsłona kultowej serii bijatykt. W ostatnią produkcję zagrają wyłącznie posiadacze PS5, a będzie to Operation: Tango.

PS Plus czerwiec 2021:

Star Wars Squadrons (PS4/PS5)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4/PS5)

Operation: Tango (PS5)

Wszystkie powyższe tytuły będą dostępna za darmo od 2 czerwca do 5 lipca. Pamiętajcie, że wciąż możecie pobrać darmowe gry z maja, a są to: Battlefield 5, Stranded Deep oraz Wreckfest: Drive Hard, Die Last.

