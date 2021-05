PS Plus czerwiec 2021 - wiemy, jakie gry otrzymamy za darmo na PS4 i PS5

Jesteście ciekawi jakie gry trafią do PS Plus w czerwcu 2021 roku? My już wiemy.

Sony w bieżącym roku absolutnie nie rozczarowuje i w ramach PS Plus dostarcza posiadaczom konsol PS4 i PS5 znakomite gry. W sumie japoński producent rozdał już 16 gier o łącznej wartości 2280 złotych, czyli mniej więcej równowartość 10 lat abonamentu PS Plus. Trzeba przyznać, że to imponujący wynik, a przecież dopiero mamy maj. Już niebawem powinniśmy poznać kolejne darmowe produkcje w ramach PlayStation Plus, które trafią do graczy już w czerwcu. Możliwe jednak, że już dzisiaj odkryliśmy tytuły, które trafią do abonamentu w nadchodzącym miesiącu.

PS Plus czerwiec 2021

Według najnowszych informacji, Sony zamierza w czerwcu solidnie zaskoczyć fanów PS Plus. Posiadacze PS4 i PS5 będą mogli pobrać Star Wars Squadrons, czyli symulator myśliwców w uniwersum Gwiezdnych wojen oraz Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown - najnowszą odsłonę kultowej serii bijatyk. W tym ostatnim przypadku sytuacja jest o tyle ciekawa, że japońska produkcja nie zdążyła jeszcze zadebiutować na rynku. Oznacza to, iż Sony sięgnęło po premierowe wydanie gry, aby wzbogacić czerwcowe wydanie PS Plus.

To jednak nie koniec rewelacji. Specjalnie z myślą o właścicielach nowej generacji konsol - PlayStation 5, japoński producent przygotował Operation: Tango - kolejną premierową produkcję. Co ciekawe, tytuł ten ma ustaloną datę debiutu na 1 czerwca (przyszły wtorek), czyli dokładnie tego samego dnia, którego Sony udostępni gry w ramach czerwcowego PS Plus.

PS Plus czerwiec 2021 - kiedy Sony oficjalnie ujawni gry

Zgodnie z tradycją możemy liczyć na ujawnienie gier w ramach czerwcowego PS Plus już jutro - 26 maja, o godzinie 17:30. Natomiast już 1 czerwca wszystkie produkcje powinny być dostępne do pobrania.

