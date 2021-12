PS Plus grudzień 2021 - Sony prezentuje oficjalną listę gier na PS4 i PS5

Po licznych "przeciekach" i plotkach przyszła wreszcie pora na oficjalne ogłoszenie gier, które trafią do PS Plus w grudniu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Sony ujawniło właśnie oficjalną listę gier, które zostaną udostępnione za darmo dla abonentów PlayStation Plus w grudniu. Dużego zaskoczenia nie ma, bowiem już wczoraj do sieci "wyciekła" lista gier w ramach grudniowego PS Plus. Tym samym w nadchodzących dniach posiadacze PS4 i PS5 będą mogli pobrać następujące produkcje: Mortal Shell, Godfall Challenger Edition oraz LEGO DC Super Villains.

PS Plus grudzień 2021 - gry

Mortal Shell czerpie inspiracje z takich gier jak Dark Souls czy Bloodborne, jeśli zatem lubicie wymagające gry RPG akcji, to koniecznie dajcie szansę tej produkcji. Godfall to z kolei nastawiony na akcje trzecioosobowy slasher. Ostatni z dostępnych tytułów to LEGO DC Super Villains - znakomite połączenie uniwersum popularnych klocków i bohaterów komiksów DC. Produkcja studia Traveller's Tales to znakomita propozycja zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców.

To jednak nie wszystko. Drugi miesiąc z rzędu możemy liczyć na trzy dodatkowe gry dla posiadaczy gogli wirtualnej rzeczywistości PSVR, a są to:

The Persistence (PSVR)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Until You Fall (PSVR)

Na szczególną uwagę zasługuje The Walking Dead: Saints & Sinners, czyli najlepsza gra w uniwersum "Żywych Trupów".

Powyższe tytuły będą dostępne do pobrania od 7 grudnia (wtorek). Pamiętajcie również, że to ostatnia szansa do dodanie do swojej biblioteki gier z listopadowego PS Plus, wśród których znajdziecie:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4/PS5)

First Class Trouble (PS4/PS5)

Knockout City (PS4/PS5)

