PS Plus grudzień 2021 - Sony szykuje mocny zestaw gier [PRZECIEK]

W sieci pojawił się pierwszy przeciek dotyczący gier, jakie mają się pojawić w grudniowej ofercie PS Plus.

W ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, że oferty dotyczące darmowych gier wyciekają przedwcześnie. Z podobnym przypadkiem mieliśmy do czynienia wczoraj, kiedy w sieci pojawiła się lista gier, jakie będą dostępne w grudniu w ramach Games With Gold. Microsoft dość szybko zareagował na te rewelacje i oficjalnie potwierdził zestaw produkcji.

Teraz podobna sytuacja ma miejsce z PS Plus. Według najnowszego przecieku w grudniu gracze korzystający z PS4 i PS5 zagrają w trzy produkcje.

Mortal Shell (PS4, PS5)

Godfall (PS5)

LEGO DC Super Villains (PS5/PS4)

Pierwsza z produkcji to gra, która garściami czerpie z dorobku From Software. Jest to świetna propozycja dla wszystkich fanów gier pokroju Dark Souls. Mortal Shell od wczoraj jest dostępne także w ramach Xbox Game Pass. Godfall będzie dostępne jedynie dla posiadaczy konsol najnowszej generacji. Gra nie zbiera zbyt dobrych ocen, jednak od premiery, twórcy znacząco rozbudowali i poprawili swoją produkcję. Ostatnim tytułem, który miałby pojawić się w grudniowym PS Plus jest LEGO DC Super Villains. W tej produkcji głównymi bohaterami są czarne charaktery z komiksów DC.

Raczej nie mamy się co spodziewać, że Sony pójdzie śladem Microsoftu i po przecieku potwierdzi zestaw gier. Na to będziemy musieli poczekać do 1 grudnia.

