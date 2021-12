PS Plus grudzień 2021 - darmowe gry na PS4 i PS5 już dostępne

Darmowe gry w ramach abonamentu PS Plus już dziś zostaną udostępnione dla graczy. Sprawdźcie, na co możecie liczyć.

fot. Counterplay Games

W zeszłym tygodniu odbyła się prezentacja, a dziś już oficjalnie możemy pobierać darmowe gry w ramach grudniowego wydania PlayStation Plus. Co tym razem przygotowało dla nas Sony? Przypomnijmy.

Posiadacze konsol PlayStation 4 i PS5 przez najbliższy miesiąc będą mogli dodać do swojej biblioteki takie produkcje jak: Mortal Shell - znakomity "soulslike", Godfall Challenger Edition - uproszczona wersja efektownej gry akcji z elementami RPG oraz LEGO DC Super Villains - znakomita przygoda w świecie LEGO z superbohaterami DC. To jednak nie wszystko. Jeśli posiadacie również gogle wirtualnej rzeczywistości - PSVR, to dodatkowo możecie cieszyć się trzema grami VR:

The Persistence

The Walking Dead: Saints & Sinners

Until You Fall

W grudniowym PS Plus otrzymamy zatem aż 6 gier, bez żadnych dodatkowych opłat.

