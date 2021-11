PS Plus grudzień 2021 - zobacz, jakie gry na PS4 i PS5 trafią do oferty

Poznaliśmy listę gier, które trafią na PS4 i PS5 w grudniu w ramach PS Plus.

Do sieci "wyciekła" lista gier, która prawdopodobnie już jutro zostanie potwierdzona przez Sony. W grudniu posiadacze abonamentu PS Plus i konsol PS4 lub PS5 mogą liczyć na trzy ciekawe produkcje.

PS Plus grudzień 2021

Według opublikowanego "przecieku", Sony już jutro ujawni, że do grudniowej oferty PS Plus trafią: Mortal Shell, Godfall Challenger Edition oraz LEGO DC Super Villains. Pierwsza z wymienionych gier to jeden z najlepszych reprezentantów gatunku "soulslike" w ostatnich latach. Choć w Mortal Shell widać wyraźnie inspiracje takimi tytułami jak: Dark Souls czy Bloodborne, to gra oferuje również kilka nowatorskich mechanik. Mortal Shell jest dostępne zarówno na PS4, jak i PS5. Co więcej, twórcy przygotowali ulepszoną wersję gry dla najnowszej konsoli Sony.

Godfall Challenger Edition to z kolei efektowna gra RPG akcji stworzona przez studio Counterplay Games. Jeśli lubicie gry typu hack & slash, a do tego imponującą oprawę graficzną, to Godfall może się wam spodobać. Na koniec, w grudniowym PS Plus, posiadacze PS4 i PS5 (w ramach kompatybilności wstecznej) otrzymają LEGO DC Super Villains. Produkcja studia Traveller's Tales to znakomita propozycja zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców. Znakomity humor, ogrom możliwości oraz znani bohaterowie (Batman, Batgirl, Joker i wielu innych) sprawiają, że LEGO DC Super Villains to mnóstwo dobrej zabawy na wiele godzin.

PlayStation Plus grudzień 2021 - gry

Godfall Challenger Edition (PS4/PS5)

Mortal Shell (PS4/PS5)

LEGO DC Super Villains (PS4)

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia powyższych informacji? Już niebawem, Sony poda oficjalną listę gier w ramach PS Plus na grudzień już jutro około godziny 17:30 czasu polskiego.

