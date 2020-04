PS Plus kwiecień 2020 – Sony sypie hitami

Sony, jak to ma w zwyczaju, ujawniło nam właśnie najnowszą ofertę darmowych gier w ramach abonamentu PS Plus. Co tu dużo pisać, właśnie przybyły nam dwa nowe powody do pozostania w domu.

Od początku tego roku Sony pozytywnie zaskakuje tytułami, które trafiają do PS Plus. W styczniu japoński producent zaoferował nam znakomite zestawienie, w którego skład weszły taki gry jak: Bioshock: The Collection, The Sims 4 oraz Firewall Zero Hour. W lutym natomiast otrzymaliśmy znakomity remake Shadow of the Colossus oraz platformówkę Sonic Forces. Japoński producent wyraźnie chce odegrać rolę w walce z koronawirusem i już w przyszłym tygodniu posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli pobrać:

Uncharted 4: Kres złodzieja – najnowszą odsłonę przygód Nathana Drake'a, która choć zadebiutowała w 2016, to wciąż uchodzi za jedną z najlepiej wyglądających gier tej generacji. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji w nią zagrać, to czeka was co najmniej kilkanaście godzin wybitnej zabawy.

– najnowszą odsłonę przygód Nathana Drake'a, która choć zadebiutowała w 2016, to wciąż uchodzi za jedną z najlepiej wyglądających gier tej generacji. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji w nią zagrać, to czeka was co najmniej kilkanaście godzin wybitnej zabawy. Dirt Rally 2.0 – jeszcze świeże (wydane w zeszłym roku) wyścigi od mistrzów gatunku – studia Codemasters. Mocno symulacyjny system jazdy, mnóstwo licencjonowanych samochodów, tras i turniejów oraz rozbudowana tryb kariery, powinny zadowolić każdego entuzjastę „czterech kółek”. Warto jeszcze wspomnieć o rozbudowanym trybie multiplayer.

Powyższe tytuły będą dostępne już od przyszłego wtorku (7 kwietnia), a pobrać je będziecie mogli do 4 maja. Przy okazji przypominamy, że wciąż możecie dodać do swojej biblioteki Shadow of the Colossus oraz Sonic Forces, gry będą dostępne do 6 kwietnia.

Jak oceniacie kwietniową ofertę PS Plus? W tym miesiącu wygrało Sony czy może Games with Gold od Microsoftu?

źródło: Sony