PS Plus kwiecień 2021 - Sekiro i Far Cry 5 darmowymi grami miesiąca? [Aktualizacja]

Jesteście ciekawi jakie gry trafią do PS Plus w kwietniu 2021 roku? Możliwe, że właśnie poznaliśmy część z nich.

W zeszłym miesiącu udało nam się skutecznie przewidzieć, że to właśnie Final Fantasy VII Remake ostatecznie trafi do PS Plus. Czy tak samo skuteczni będziemy w tym miesiącu?

PS Plus kwiecień 2020

Mocnym kandydatem do pojawienia się w kwietniowym PS Plus jest najlepsza gra 2019 roku według The Game Awards - Sekrio: Shadows Die Twice, czyli wymagająca gra akcji z elementami RPG od mistrzów gatunku - From Software.

Skąd te przypuszczenia? Nick "Shpeshal Ed" Baker - dziennikarz, a także dobrze poinformowany leakster, opublikował niedawno tajemniczą wiadomość na Twiterze, która sugeruje, że lepiej wstrzymać się z zakupem Sekrio: Shadows Die Twice bowiem może ona zostać niebawem udostępniona za darmo.

Jeśli myślicie o zakupie Sekiro w ciągu najbliższych kilku miesięcy.... to może się wstrzymajcie. Tak na wszelki wypadek. - Nick "Shpeshal Ed" Baker

Warto przy tym podkreślić, że dziennikarz już niejednokrotnie skutecznie typował darmowe gry, które trafiały do abonamentu PS Plus.

Kolejnym tytułem, który może trafić do PlayStation Plus w kwietniu jest Far Cry 5 - znakomita pozycja z portfolio Ubisoftu. Choć produkcja ta ma już "na karku" 3 lata, to wciąż warto w nią zagrać, choćby po to, aby poznać Josepha Seeda - jednego z najbardziej "elektryzujących" antagonistów w historii gier.

Ubisoft może być cichym bohaterem PS Plus w kwietniu, a to za sprawą jeszcze jednej produkcji - Rainbow Six Parasite (dawniej znane jako Quarantine), czyli kooperacyjnej produkcji opartej na rozgrywce z Rainbow Six Siege. Choć na temat tytułu wciąż wiemy niewiele, a wszystkie "przecieki" są niemal natychmiast dementowane przez Ubisoft, to możliwe, że to właśnie ten tytuł wzbogaci listę gier w ramach PS Plus w kwietniu.

Spekuluje się bowiem, że francuski producent chce uczynić ze swojego najnowszego dzieła tytuł darmowy bądź tymczasowo darmowy. Cała akcja premierowa miałby przypominać debiut Apex Legends bądź Hyper Scape, czyli oficjalna prezentacja gry, a następnie jej natychmiastowy debiut.

Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na promocję nowego tytułu niż umieszczenie go w PS Plus już w dniu debiutu.

Tyle jeśli chodzi o spekulacje. Na chwilę obecną, jedyną potwierdzoną grą w ramach kwietniowego PS Plus jest Oddworld Soulstorm, która zostanie udostępniona już 6 kwietnia.

PS Plus kwiecień 2020 - kiedy Sony oficjalnie ujawni gry

Jeśli tym razem japoński producent nie dokona żadnych zmian w swoim standardowych harmonogramie, to możemy liczyć na ujawnienie gier w ramach kwietniowego PS Plus już za tydzień - 31 marca. Natomiast już 6 kwietnia wszystkie produkcje powinny być już dostępne do pobrania.

Aktualizacja 29.03.2021

Do sieci trafiły kolejne plotki na temat kwietniowego PS Plus. Jak donoszą użytkownicy serwisu Reddit, w japoński PS Store jako tytuł dostępny w PS Plus oznaczono grę Civilization VI. Pojawiły się również doniesienia, że gra wyświetla się jako "niedostępna" w innych regionach, co sugeruje, że może faktycznie jest coś na rzeczy.

Z drugiej strony wydaje się, że obecność Civilization VI w kwietniowym PS Plus jest mało prawdopodobna. Dlaczego? Przede wszystkim, dopiero co zakończyło się wydarzenie "darmowy weekend", podczas którego gracze mogli spokojnie ogrywać strategię, a dodatkowo można ją kupić w znacznie obniżonej cenie.

Wątpliwe jest, aby Sony udostępniło za darmo grę, która właśnie jest podczas wyprzedaży.

