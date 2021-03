PS Plus kwiecień 2021 - poznaliśmy darmowe gry miesiąca na PS4 i PS5

Właśnie poznaliśmy darmowe gry w ramach abonamentu PS Plus, które otrzymają posiadacze konsol PS4 i PS5 w kwietniu 2021. Fani zombie będą mieli powody do zadowolenia.

Sony w ostatnich tygodniach rozpieszcza posiadaczy konsol PS4 i PS5, niemal zasypując ich darmowymi grami.

Dzisiaj, tradycji stało się zadość, i w ostatnią środę miesiąca japoński producent ujawnił darmowe gry, które trafią do posiadaczy abonamentu PS Plus już w nachodzącym miesiącu.

PS Plus kwiecień 2021 – lista gier

Już w najbliższy wtorek – 6 kwietnia, posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 będą mogli dodać do swojej biblioteki Days Gone oraz Zombie Army 4: Dead War. Dla fanów postapokaliptycznych klimatów i zombie kwiecień zapowiada się zatem znakomicie. Tego samego dnia, już na wyłączność PS5, udostępniona za darmo zostanie również gra Oddworld Soulstorm.

PS Plus w kwietniu:

Oddworld Soulstorm

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Przy okazji przypominamy, że jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to wciąż możecie pobrać za darmo Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint (PSVR) oraz Maquette (tylko PS5), czyli darmowe gry marca, które będą dostępne do 5 kwietnia.

Oprócz tego, wszyscy posiadacze konsol Sony mogą dodać obecnie do swojej biblioteki aż 9 gier w ramach akcji Play at Home 2021.

Jakby było wam mało darmowych gier, to 20 kwietnia, bez żadnych dodatkowych opłat, otrzymacie również Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Zobacz również: Gry na PS4 i PS5 w znakomitych promocjach. Ruszyła wiosenna wyprzedaż