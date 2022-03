PS Plus kwiecień 2022 - Hood Outlaws & Legends darmową grą miesiąca na PS5. Sprawdź, co jeszcze nas czeka

Poznaliśmy gry, które trafią do graczy w kwietniowym wydaniu PS Plus, a jedną z nich jest Hood Outlaws & Legends.

Choć oficjalną listę gier w ramach PS Plus poznamy najprawdopodobniej dopiero jutro (czyli tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca), to dzięki leaksterowi o pseudonimie "billbil-kun" już dzisiaj możemy spojrzeć, co w kwietniu przygotowało Sony dla użytkowników PlayStation 4 i PlayStation 5.

PS Plus kwiecień 2022 - gry

"Billbil-kun" już od wielu miesięcy z niezwykłą skutecznością ujawnia darmowe gry miesiąca dostępne w PS Plus. Śmiało możemy zatem założyć, że i tym razem się nie pomyli. Z opublikowanych przez leakstera informacji wynika, że w kwietniowym PS Plus otrzymamy: Hood Outlaws & Legends, Slay the Spire oraz Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

Hood Outlaws & Legends to sieciowa produkcja nastawiona na rywalizację dwóch czteroosobowych grup, osadzona w średniowiecznych, fantastycznych klimatach. Slay the Spire to z kolei ciekawe połączenie karcianki i gry z gatunku roguelike. Wreszcie Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated to zwariowana, platformowa gra akcji bazująca na popularnym serialu animowanym.

PS Plus w kwietniu pozytywnie zaskakuje (fot. Sony)

Hood Outlaws & Legends (PS4 / PS5)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Na potwierdzenie powyższych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Sony oficjalnie ogłosi gry dostępne w PS Plus w kwietniu już jutro około godziny 17:30.

