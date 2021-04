PS Plus – kwietniowe gry już dostępne, w tym Oddworld Soulstorm na PS5

Posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą już pobierać darmowe gry, które Sony przygotowało na kwiecień. Właściciele PS5 otrzymają premierowe wydanie Oddworld Soulstorm.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w PS Store pojawiły się już darmowe gry w ramach PS Plus.

Przypomnijmy, w tym miesiącu japoński producent przygotował produkcje głównie z myślą o sympatykach klimatów postapokaliptycznych i zombie.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to koniecznie wypróbujcie tytuł na wyłączność konsol Sony – Days Gone. Fani nieco bardziej szalonych kampanii z pewnością docenią również Zombie Army 4: Dead War.

To jednak nie wszystko, posiadacze konsol PS5 mogą dodatkowo pobrać, bez żadnych dodatkowych opłat, premierowe wydanie Oddworld Soulstorm.

Produkcja studia Oddworld Inhabitants to rozbudowana gra platformowa, w której po raz kolejny przyjdzie nam pokierować losami wyjątkowego bohatera – Abe'a.

PS Plus kwiecień 2021 - gry

Oddworld Soulstorm

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Oddworld Soulstorm podobnie jak pozostałe gry z kwietniowego PS Plus będą dostępne za darmo do 3 maja. Pamiętajcie zatem, aby przed tą datą dodać je wszystkie do swojej biblioteki.

