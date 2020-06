PS Plus lipiec 2020 - rewelacyjna oferta Sony, w prezencie otrzymamy aż 3 gry

Sony postanowiło godnie uczcić dziesiątą rocznicę PS Plus i w lipcu przygotowało dla graczy nie dwa, a aż 3 darmowe gry.

Gdy wydawało się, że niemożliwe będzie przebicie czerwcowej oferty PS Plus, Sony pokazało, że jest inaczej. Z okazji dziesiątej rocznicy istnienia PlayStation Plus, japoński producent postanowił nieco przedwcześnie ujawnić nam tytuły, które za darmo otrzymają użytkownicy usługi w lipcu.

Jakie zatem czekają na nas produkcje w lipcu? Dla fanów sportu przygotowano NBA 2K20, czyli najnowszą odsłonę, najlepszej wirtualnej serii poświęconej koszykówce od 2K Games. Jeśli koszykówka to nie wasz "konik", to z pewnością docenicie Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - kompletną edycję przygód Lary Croft autorstwa Crystal Dynamics. To wyjątkowe wydanie zawiera nie tylko podstawową wersję gry, ale również wszystkie wydane do niej dodatki i rozszerzenia, w tym: DLC "Blood Ties", "Lara’s Nightmare", "Baba Yaga: The Temple of the Witch" czy "Cold Darkness Awakened".

Sony przygotowało dla nas w lipcu jeszcze jeden, bonusowy tytuł - Erica, jest to niecodzienna gra przygodowa utrzymana w konwencji interaktywnego filmu. Erica to produkcja stworzona przez brytyjskie studio Flavourworks, wyłącznie z myślą o PlayStation 4 i funkcji PlayLink, która do zabawy wymaga urządzeń mobilnych (smartfon lub tablet). W grze wcielamy się w tytułową Ericę, a naszym zadaniem jest powstrzymanie groźnego mordercy.

PlayStation Plus lipiec 2020

Powyższe tytuły zostaną udostępnione już w przyszłym tygodniu - 7 lipca, i będą dostępne do 3 sierpnia. Pamiętajcie, że wciąż możecie dodać do swojej biblioteki gry z czerwcowego PS Plus - Call of Duty: WWII i Star Wars Battlefront II.

Zobacz również: PS5 w wersji Cyberpunk 2077 i Horizon Forbidden West wygląda znakomicie